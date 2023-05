REID HOFFMAN : L’architecte de LinkedIn et investisseur incontournable de la Silicon Valley

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Reid Garrett Hoffman, né le 5 août 1967, est un entrepreneur américain, capital-risqueur, podcaster et auteur. Reid Hoffman grandit en tant que passionné de jeux de rôle et travaille à 12 ans comme éditeur chez Chaosium. Il étudie à l’école progressive The Putney School au Vermont, puis obtient un diplôme en Systèmes Symboliques et Sciences Cognitives à l’Université Stanford en 1990. Par la suite, il décroche un Master en Philosophie au Wolfson College, Oxford en 1993 grâce à une bourse Marshall.

Au début de sa carrière, Hoffman travaille chez Apple Computer sur eWorld, un service en ligne qui pourrait être avec le Second Monde les prémices du metavers. Il rejoint ensuite Fujitsu avant de co-fonder sa première entreprise, SocialNet.com, en 1997, une plateforme axée sur les rencontres en ligne et la mise en relation de personnes partageant des centres d’intérêt communs.

En 2000, Reid Hoffman quitte SocialNet pour rejoindre PayPal en tant que directeur des opérations (COO). Au sein de la startup, il participe activement au développement du service de transfert d’argent électronique.

La naissance de LinkedIn fera changer d’échelle Reid Hoffman

En décembre 2002, Hoffman co-fonde LinkedIn avec Allen Blue et d’autres anciens collègues de SocialNet et Fujitsu. Le site est lancé le 5 mai 2003 et se positionne rapidement comme l’un des premiers réseaux sociaux professionnels en ligne.

Avec pour objectif de permettre aux utilisateurs de créer des profils professionnels et de se connecter entre eux, LinkedIn révolutionne la façon dont les professionnels interagissent et établissent des relations. Les utilisateurs peuvent inviter n’importe qui, qu’ils soient membres du site ou non, à devenir une connexion. Cette approche novatrice du réseautage professionnel attire rapidement des millions d’utilisateurs à travers le monde.

En tant que PDG fondateur, Reid Hoffman pilote la croissance de LinkedIn pendant quatre ans, avant de devenir président et responsable des produits en 2007. Sous sa direction, LinkedIn continue d’innover et d’étendre son offre de services. Il devient président exécutif en 2009 et continue de jouer un rôle clé dans le développement de la plateforme.

L’introduction en bourse de LinkedIn le 19 mai 2011 marque une étape majeure dans l’histoire de l’entreprise. La valorisation de la participation de Hoffman atteint alors 2,34 milliards de dollars. Au fil des ans, LinkedIn élargit ses fonctionnalités et devient un outil essentiel pour les professionnels, les recruteurs et les entreprises.

Le 13 juin 2016, Microsoft propose d’acquérir LinkedIn pour 26,2 milliards de dollars en cash. Cette acquisition témoigne de la réussite de la plateforme et de sa place incontournable dans l’écosystème professionnel. Suite à cette acquisition, Reid Hoffman devient membre du conseil d’administration de Microsoft le 14 mars 2017, renforçant ainsi le partenariat entre les deux entreprises.

Aujourd’hui, LinkedIn compte plus de 900 millions de membres dans plus de 200 pays et continue de jouer un rôle central dans le monde professionnel. Grâce à la vision et à la persévérance de Reid Hoffman, LinkedIn est devenu un outil indispensable pour les professionnels du monde entier, favorisant la mise en réseau, le partage d’opportunités et la croissance des carrières.

Reid Hoffman a été l’artisan de la première rencontre entre Mark Zuckerberg et Peter Thiel, ce qui a conduit au premier investissement providentiel de 500 000 dollars de Thiel dans Facebook. Hoffman a également investi aux côtés de Thiel lors du premier tour de financement de Facebook.

L’engagement chez Greylock Partners

En 2009, Hoffman rejoint Greylock Partners, une société de capital-risque, en tant qu’associé. Son rôle chez Greylock l’amène à investir dans de nombreuses entreprises prometteuses, notamment dans les domaines de la technologie de consommation, des transports, de la finance et de l’intelligence artificielle. Il se fait un nom en tant qu’investisseur providentiel prolifique dans la Silicon Valley et contribue au succès de plusieurs géants de la tech, dont Facebook.

En tant qu’investisseur, Hoffman soutient dès le départ OpenAI, une entreprise de recherche en intelligence artificielle. En 2022, il co-fonde Inflection AI avec Mustafa Suleyman, un de ses collègues chez Greylock. Leur objectif est de développer des produits logiciels en intelligence artificielle pour faciliter la communication entre les humains et les ordinateurs.

Ses connections clés: