Elon Musk : Le génie controversé qui façonne le futur de la technologie

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Dans le domaine de l’innovation technologique et de l’entrepreneuriat visionnaire, peu de noms brillent aussi intensément qu’Elon Reeve Musk. Né le 28 juin 1971, Elon Musk s’est imposé comme un magnat des affaires, un investisseur et un pionnier dans plusieurs industries. Avec un portefeuille diversifié qui englobe l’exploration spatiale, les véhicules électriques, l’intelligence artificielle et bien plus encore, l’influence de Musk s’étend loin et large. Plongeons dans l’extraordinaire parcours de cette figure énigmatique qui continue de captiver le monde avec ses entreprises audacieuses.

Les premières années de Elon Musk ont été marquées par une soif de connaissance et une curiosité insatiable. Originaire de Pretoria, en Afrique du Sud, il a d’abord fréquenté l’Université de Pretoria avant de se fixer comme objectif de partir au Canada à l’âge de 18 ans. C’est là-bas qu’il a acquis la citoyenneté grâce à sa mère née au Canada. Animé par une ambition inébranlable,Elon Musk a intégré l’Université Queen’s avant de se rendre à l’Université de Pennsylvanie, où il a obtenu des diplômes de premier cycle en économie et en physique.

L’année 1995 a marqué un tournant décisif dans la vie d’Elon Musk lorsqu’il s’est installé dans le centre de l’innovation californien, dans l’espoir de laisser une empreinte profonde sur le monde. Bien que son passage à l’Université Stanford ait été de courte durée, son esprit entrepreneurial brillait intensément. En collaboration avec son frère Kimbal, Elon Musk a cofondé Zip2, une entreprise de logiciels de guide des villes en ligne. En 1999, Zip2 a été racheté par Compaq pour 307 millions de dollars, et Elon Musk a ensuite cofondé X.com, une banque en ligne. En 2000, X.com a fusionné avec Confinity pour former PayPal, que eBay a acquis pour 1,5 milliard de dollars en 2002. En 1997, Musk a obtenu une carte verte d’investisseur EB-5, ce qui a conduit à sa citoyenneté américaine en 2002.

Avec 175,8 millions de dollars, Musk a fondé SpaceX en 2002, une entreprise de services de vol spatial. En 2004, il a été l’un des premiers investisseurs dans le fabricant de véhicules électriques Tesla Motors, Inc. (aujourd’hui Tesla, Inc.). Il en est devenu le président et l’architecte de produits, assumant le poste de PDG en 2008. En 2006, il a contribué à la création de SolarCity, une entreprise d’énergie solaire qui a ensuite été acquise par Tesla et est devenue Tesla Energy. En 2015, il a cofondé OpenAI, une entreprise de recherche à but non lucratif sur l’intelligence artificielle. L’année suivante, il a cofondé Neuralink, une entreprise de neurotechnologie développant des interfaces cerveau-ordinateur, et la Boring Company, une entreprise de construction de tunnels. Musk a également proposé un système de transport à grande vitesse par vactrain appelé Hyperloop. En 2022, son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars a été finalisée.

Elon Musk a exprimé des points de vue qui ont fait de lui une figure polarisante. Il a été critiqué pour avoir fait des déclarations non scientifiques et trompeuses, notamment en propageant des désinformations sur la COVID-19. En 2018, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi Musk pour avoir faussement tweeté qu’il avait obtenu le financement pour une prise de contrôle privée de Tesla. Musk a démissionné de son poste de président de Tesla et a payé une amende de 20 millions de dollars dans le cadre d’un accord avec la SEC.

Cependant, malgré ces controverses, l’empreinte laissée par Elon Musk dans le paysage technologique mondial est indéniable. Avec une valeur nette estimée à environ 192 milliards de dollars en mars 2023, principalement grâce à ses participations dans Tesla et SpaceX, Musk se classe comme la deuxième personne la plus riche au monde, selon l’indice des milliardaires de Bloomberg et la liste en temps réel des milliardaires de Forbes.

Les racines et l’influence familiale d’Elon Musk : Les fondements de sa vision audacieuse

Elon Reeve Musk est né le 28 juin 1971 à Pretoria, l’une des capitales de l’Afrique du Sud. Elon Musk a des origines britanniques et pennsylvaniennes néerlandaises. Sa mère, Maye Musk (née Haldeman), est un mannequin et une diététicienne née en Saskatchewan, au Canada, et a grandi en Afrique du Sud. Son père, Errol Musk, est un ingénieur électromécanique sud-africain, pilote, navigateur, consultant et promoteur immobilier, qui possédait en partie une mine d’émeraude zambienne près du lac Tanganyika. Musk a un frère cadet, Kimbal, et une sœur cadette, Tosca.

La famille d’Elon Musk était aisée pendant sa jeunesse. Son père a été élu au conseil municipal de Pretoria en tant que représentant du parti progressiste anti-apartheid et a déclaré que ses enfants partageaient son aversion pour l’apartheid. Son grand-père maternel, Joshua Haldeman, était un Canadien d’origine américaine aventureux qui a emmené sa famille en Afrique et en Australie lors de voyages record à bord d’un avion monomoteur Bellanca. Après le divorce de ses parents en 1980, Musk a choisi de vivre principalement avec son père. Musk a regretté cette décision et s’est éloigné de son père. Il a une demi-sœur paternelle et un demi-frère.

Maye Musk a déclaré à propos de son fils qu’il « était timide et maladroit à l’école » et « n’avait pas beaucoup d’amis ». À l’âge de dix ans, il s’est intéressé à l’informatique et aux jeux vidéo, apprenant à programmer à partir du manuel de l’utilisateur du VIC-20. À l’âge de douze ans, il a vendu son jeu Blastar basé sur le langage BASIC au magazine PC and Office Technology pour environ 500 dollars.

Du génie précoce à l’apprentissage autodidacte

Elon Musk a fréquenté l’école préparatoire Waterkloof House, le lycée Bryanston et le lycée Pretoria Boys, où il a obtenu son diplôme. Musk a demandé un passeport canadien par l’intermédiaire de sa mère, née au Canada, sachant que cela faciliterait son immigration aux États-Unis de cette manière. En attendant que sa demande soit traitée, il a étudié à l’université de Pretoria pendant cinq mois.

Elon Musk est arrivé au Canada en juin 1989 et a vécu pendant un an avec un cousin éloigné en Saskatchewan, travaillant à des petits boulots dans une ferme et une scierie. En 1990, il est entré à l’université Queen’s à Kingston, en Ontario. Deux ans plus tard, il a été transféré à l’université de Pennsylvanie (UPenn), où il a obtenu un diplôme en physique et un diplôme en économie de la Wharton School. Bien que Musk prétende avoir obtenu ses diplômes en 1995, l’UPenn maintient qu’il les a décernés en 1997. Selon différentes sources, il aurait organisé de grandes fêtes payantes dans sa maison pour aider à payer ses frais de scolarité et a rédigé un plan d’affaires pour un service de numérisation de livres électroniques similaire à Google Books.

En 1994, Elon Musk a effectué deux stages dans la Silicon Valley : l’un auprès de la start-up spécialisée dans le stockage d’énergie Pinnacle Research Institute, qui travaillait sur les ultracapacités électrolytiques pour le stockage d’énergie, et l’autre auprès de la start-up basée à Palo Alto, Rocket Science Games. En 1995, il a été accepté dans un programme de doctorat en science des matériaux à l’université Stanford. Cependant, Musk a décidé de se lancer dans l’essor d’Internet, abandonnant ses études deux jours après avoir été accepté et a postulé pour un emploi chez Netscape, mais n’aurait jamais reçu de réponse.

L’éducation d’Elon Musk a été marquée par son intérêt précoce pour la technologie et son désir de se plonger dans le monde de l’innovation. Ses années de formation lui ont permis d’acquérir les connaissances et les compétences qui allaient façonner sa carrière et lui permettre de se lancer dans les entreprises révolutionnaires pour lesquelles il est maintenant mondialement connu.

Zip2 : Les débuts entrepreneuriaux d’Elon Musk dans le monde de l’internet »

En 1995, Elon Musk, son frère Kimbal et Greg Kouri ont fondé Zip2. Avec un financement initial de 28 000 dollars fourni par leur père, Errol Musk, l’entreprise a développé un guide en ligne de la ville comprenant des cartes, des itinéraires et des pages jaunes, qu’elle a commercialisé auprès des journaux. Ils travaillaient dans un petit bureau loué à Palo Alto, et Elon Musk codait le site web chaque nuit. Finalement, Zip2 a décroché des contrats avec The New York Times et le Chicago Tribune. Les frères ont réussi à convaincre le conseil d’administration d’abandonner une fusion avec CitySearch, mais les tentatives d’Elon Musk pour devenir PDG ont été contrecarrées. Compaq a acquis Zip2 pour 307 millions de dollars en espèces en février 1999, et Elon Musk a reçu 22 millions de dollars pour sa part de 7 %.

X.com et PayPal : L’évolution fulgurante d’Elon Musk dans les services financiers en ligne

Plus tard en 1999, Elon Musk a cofondé X.com, une entreprise de services financiers en ligne et de paiement par e-mail. X.com était l’une des premières banques en ligne assurées par le gouvernement fédéral, et plus de 200 000 clients l’ont rejoint au cours de ses premiers mois d’activité. Bien que Musk ait fondé l’entreprise, les investisseurs le considéraient comme inexpérimenté et l’ont remplacé par Bill Harris, PDG d’Intuit, à la fin de l’année.

En 2000, X.com a fusionné avec la banque en ligne Confinity pour éviter la concurrence, car le service de transfert d’argent de Confinity, PayPal, était plus populaire que celui de X.com. Musk est ensuite revenu en tant que PDG de l’entreprise fusionnée. Sa préférence pour les logiciels Microsoft plutôt que les logiciels basés sur Unix a créé des tensions parmi les employés de l’entreprise et a conduit Peter Thiel, fondateur de Confinity, à démissionner. La société a été confrontée à des problèmes technologiques croissants et à l’absence d’un modèle économique cohérent, ce qui a conduit le conseil d’administration à destituer Musk et à le remplacer par Thiel en septembre 2000. Sous la direction de Thiel, l’entreprise s’est concentrée sur le service de transfert d’argent et a été renommée PayPal en 2001.

En 2002, PayPal a été acquis par eBay pour 1,5 milliard de dollars en actions, dont Musk, le plus grand actionnaire avec 11,72 % des actions, a reçu 175,8 millions de dollars. En 2017, plus de 15 ans plus tard, Musk a acheté le domaine X.com à PayPal pour sa valeur sentimentale. En 2022, Musk a évoqué son objectif de créer « X, l’application ultime ».

SpaceX : Le pari fou d’Elon Musk pour révolutionner l’exploration spatiale

Au début de l’année 2001, Elon Musk s’est impliqué dans la Mars Society, une organisation à but non lucratif, et a discuté de plans de financement pour placer une chambre de croissance pour les plantes sur Mars. En octobre de la même année, il s’est rendu à Moscou avec Jim Cantrell et Adeo Ressi pour acheter des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) d’occasion qui pourraient envoyer les charges utiles des serres dans l’espace. Ils ont rencontré les entreprises NPO Lavochkin et Kosmotras, mais Musk était considéré comme un novice et le groupe est rentré aux États-Unis les mains vides. En février 2002, le groupe est retourné en Russie avec Mike Griffin (président d’In-Q-Tel) à la recherche de trois ICBM. Ils ont eu une autre réunion avec Kosmotras et se sont vu offrir une fusée pour 8 millions de dollars, qu’Elon Musk a refusée. Il a plutôt décidé de créer une entreprise capable de construire des fusées abordables. Avec 100 millions de dollars de sa propre poche, Musk a fondé SpaceX en mai 2002 et est devenu PDG et ingénieur en chef de l’entreprise.

En 2006, SpaceX a tenté de lancer la fusée Falcon 1. Bien que la fusée n’ait pas réussi à atteindre l’orbite terrestre, elle a obtenu un contrat du programme de services de transport orbital commercial de la NASA plus tard cette année-là. Après deux autres tentatives ratées qui ont failli conduire Musk et ses entreprises à la faillite, SpaceX a réussi à lancer avec succès la Falcon 1 en orbite en 2008. Plus tard cette année-là, SpaceX a remporté un contrat de 1,6 milliard de dollars du programme de ravitaillement commercial de la NASA pour 12 vols de sa fusée Falcon 9 et de son vaisseau spatial Dragon vers la Station spatiale internationale, remplaçant la navette spatiale après sa retraite en 2011. En 2012, le véhicule Dragon s’est amarré à l’ISS, une première pour un vaisseau spatial commercial.

Travaillant vers son objectif de fusées réutilisables, SpaceX a réussi en 2015 à faire atterrir avec succès le premier étage d’une fusée Falcon 9 sur une plateforme terrestre. Des atterrissages ultérieurs ont été réalisés sur des plates-formes autonomes en mer. En 2018, SpaceX a lancé la Falcon Heavy ; la mission inaugurale transportait la voiture personnelle Tesla Roadster de Musk en tant que charge utile fictive. Depuis 2019, SpaceX développe Starship, un lanceur entièrement réutilisable et super-lourd destiné à remplacer la Falcon 9 et la Falcon Heavy. En 2020, SpaceX a effectué son premier vol habité, la mission Demo-2, devenant la première entreprise privée à placer des astronautes en orbite et à s’amarrer à l’ISS.

Starlink : La vision futuriste d’Elon Musk pour connecter le monde grâce à une constellation de satellites

En 2015, SpaceX a commencé le développement de la constellation Starlink, un réseau de satellites en orbite terrestre basse fournissant un accès Internet par satellite. Les deux premiers prototypes de satellites ont été lancés en février 2018. En mai 2019, le premier déploiement important de la constellation a eu lieu avec le lancement des premiers 60 satellites opérationnels. Le coût total du projet, sur une période de dix ans, pour concevoir, construire et déployer la constellation, est estimé à environ 10 milliards de dollars. Certaines critiques, y compris l’Union astronomique internationale, ont soutenu que Starlink obstrue la vue du ciel et constitue une menace de collision pour les engins spatiaux.

Pendant l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, Elon Musk a envoyé des terminaux Starlink en Ukraine pour fournir un accès Internet et des communications. Cependant, il a refusé de bloquer les médias d’État russes sur Starlink, se déclarant « un absolutiste de la liberté d’expression ». En octobre 2022, Musk a déclaré qu’environ 20 000 terminaux satellites avaient été donnés à l’Ukraine, avec des abonnements gratuits pour le transfert de données, ce qui a coûté à SpaceX 80 millions de dollars. Après avoir demandé au département américain de la Défense de payer pour d’autres unités et des abonnements futurs au nom de l’Ukraine, Musk a déclaré publiquement que SpaceX continuerait à fournir gratuitement Starlink à l’Ukraine, pour un coût annuel de 400 millions de dollars.

Tesla : L’ascension de l’électrification automobile sous la direction visionnaire d’Elon Musk

Tesla, Inc., anciennement Tesla Motors, a été créée en 2003 par Martin Eberhard et Marc Tarpenning, qui ont financé l’entreprise jusqu’à la série A de financement. Les deux hommes ont joué un rôle actif dans le développement initial de l’entreprise avant l’implication de Musk. Musk a dirigé la série A de financement en février 2004, investissant 6,5 millions de dollars, devenant ainsi l’actionnaire majoritaire et rejoignant le conseil d’administration de Tesla en tant que président.

À la suite de conflits croissants en 2007 et de la crise financière de 2007-2008, Eberhard a été évincé de l’entreprise. Musk a pris la direction de l’entreprise en tant que PDG et architecte de produit en 2008. Un accord de règlement d’un procès intenté par Eberhard en 2009 a désigné Musk comme cofondateur de Tesla, aux côtés de Tarpenning et de deux autres personnes. En 2019, Musk était le PDG en poste depuis le plus longtemps parmi tous les constructeurs automobiles du monde. En 2021, Musk a nominalement changé son titre en « Technoking » tout en conservant son poste de PDG.

En 2008, Tesla a fabriqué sa première voiture électrique, la Roadster. Avec des ventes d’environ 2 500 véhicules, elle a été la première voiture électrique de série à utiliser des cellules de batterie lithium-ion. Tesla a commencé à livrer sa berline Model S à quatre portes en 2012. Un crossover, le Model X, a été lancé en 2015. Une berline de grande diffusion, la Model 3, a été lancée en 2017. La Model 3 est la voiture électrique la plus vendue de tous les temps et en juin 2021, elle est devenue la première voiture électrique à atteindre 1 million d’unités vendues dans le monde. Un cinquième véhicule, le crossover Model Y, a été lancé en 2020. Le Cybertruck, un pickup entièrement électrique, a été dévoilé en 2019. Sous la direction de Musk, Tesla a également construit plusieurs usines de batteries au lithium-ion et de véhicules électriques appelées Gigafactories.

Depuis son introduction en bourse en 2010, la valeur boursière de Tesla a considérablement augmenté. L’entreprise est devenue le constructeur automobile le plus valorisé à l’été 2020 et a intégré l’indice S&P 500 la même année. En octobre 2021, la capitalisation boursière de Tesla a atteint 1 billion de dollars, ce qui en fait la sixième entreprise de l’histoire des États-Unis à atteindre ce seuil. En novembre 2021, Elon Musk a proposé, via Twitter, de vendre 10 % de ses actions Tesla, arguant que les gains non réalisés étaient utilisés comme moyen d’évasion fiscale. Après que plus de 3,5 millions de comptes Twitter ont soutenu la vente, Musk a vendu 6,9 milliards de dollars d’actions Tesla en une semaine, atteignant ainsi l’objectif de 10 % pour un total de 16,4 milliards de dollars d’actions vendues d’ici la fin de l’année. En février 2022, le Wall Street Journal a rapporté que Elon Musk et son frère Kimbal étaient sous enquête de la SEC pour une possible manipulation de marché liée à la vente d’actions. En 2022, Musk a dévoilé un robot développé par Tesla, Optimus.

Twitter : L’acquisition tumultueuse d’Elon Musk et son impact sur la plateforme de médias sociaux

En avril 2022, Elon Musk a réalisé une acquisition majeure en achetant Twitter. Son intérêt pour l’achat de Twitter remonte à 2017, où il avait déjà remis en question l’engagement de la plateforme envers la liberté d’expression. En janvier 2022, Elon Musk a commencé à acheter des actions de Twitter, atteignant une participation de 9,2 % en avril, ce qui en faisait le plus grand actionnaire de l’entreprise.

Lorsque cette information a été rendue publique, les actions de Twitter ont connu la plus forte augmentation de leur histoire depuis l’introduction en bourse de l’entreprise en 2013. Le 4 avril, Musk a accepté un accord qui le nommait au conseil d’administration de Twitter et l’empêchait d’acquérir plus de 14,9 % de l’entreprise. Cependant, le 13 avril, Musk a fait une offre de 43 milliards de dollars pour acheter 100 % des actions de Twitter au prix de 54,20 dollars par action.

En réponse, le conseil d’administration de Twitter a adopté un plan d’action visant à rendre plus coûteux pour tout investisseur de détenir plus de 15 % de l’entreprise sans l’approbation du conseil. Néanmoins, à la fin du mois, Musk a conclu avec succès son offre pour environ 44 milliards de dollars, comprenant environ 12,5 milliards de dollars de prêts contre ses actions de Tesla et 21 milliards de dollars de financement par capitaux propres.

Cependant, l’annonce de l’acquisition a eu un impact significatif sur la valeur boursière de Tesla, qui a chuté de plus de 100 milliards de dollars le lendemain, faisant perdre à Musk environ 30 milliards de dollars de sa valeur nette. Par la suite, Musk a critiqué les politiques de Vijaya Gadde, une cadre de Twitter, dans des tweets adressés à ses 86 millions d’abonnés, ce qui a conduit certains d’entre eux à se livrer à des attaques sexistes et racistes à son encontre.

En juin 2022, Musk a annoncé que l’acquisition était « en suspens » après un rapport indiquant que 5 % des utilisateurs actifs quotidiens de Twitter étaient des comptes de spam, ce qui a entraîné une baisse de plus de 10 % des actions de Twitter. Bien qu’il ait initialement affirmé son engagement envers l’acquisition, il a finalement notifié sa résiliation de l’accord en juillet. Le conseil d’administration de Twitter a répondu en affirmant qu’il était déterminé à le tenir à l’opération.

Finalement, en octobre 2022, Elon Musk a inversé sa décision et a proposé d’acheter Twitter au prix de 54,20 dollars par action. L’acquisition a été officiellement finalisée le 27 octobre. Immédiatement après l’acquisition, Musk a licencié plusieurs hauts dirigeants de Twitter, dont le PDG Parag Agrawal, qu’il a remplacé. Il a également mis en place un abonnement mensuel de 7,99 dollars pour obtenir un « badge bleu » de vérification et a licencié une partie importante du personnel de l’entreprise

Sous la direction de Musk, Twitter connait plusieurs changements et décisions éphémères qui ont été rapidement annulés. Parmi ces décisions figuraient l’introduction d’un badge bleu payant, la création d’une étiquette « officielle » et l’interdiction de lier les profils Twitter à d’autres plateformes de médias sociaux. Ces décisions ont suscité des réactions mitigées de la part des utilisateurs et ont été suivies de plusieurs pannes majeures du système de Twitter.

En avril 2022, le Washington Post a rapporté que Elon Musk avait affirmé en privé que la prétendue censure sur la plateforme, y compris l’interdiction de comptes comme The Babylon Bee, l’avait incité à entreprendre l’acquisition de Twitter. Après l’acquisition, il a immédiatement rétabli des comptes tels que The Bee en priorité. Le New York Post a révélé que l’ex-femme de Musk, Talulah Riley, l’avait encouragé à acheter Twitter, en citant spécifiquement l’interdiction de The Bee.

En décembre 2022, Elon Musk a organisé un sondage sur son compte Twitter, demandant aux utilisateurs s’il devait démissionner de son poste de PDG de Twitter. Sur les plus de 17,5 millions de votes, 57,5 % ont soutenu cette décision. Musk a ensuite annoncé qu’il démissionnerait en tant que PDG « dès que je trouverai quelqu’un suffisamment fou pour prendre le poste ».

Le 12 mai 2023, Elon Musk a annoncé officiellement qu’il quitterait le poste de PDG et occuperait désormais le poste de « président exécutif et directeur technique », supervisant les produits, les logiciels et les opérations système de Twitter. Il a également présenté Linda Yaccarino, ancienne cadre de NBCUniversal, comme la nouvelle PDG de l’entreprise.

Cette acquisition de Twitter par Elon Musk a suscité des débats et des controverses quant à l’avenir de la plateforme sous sa direction. Les décisions et les changements rapides apportés par Musk ont fait l’objet de critiques, tandis que la visibilité accrue du discours de haine sur la plateforme a soulevé des inquiétudes quant à la modération du contenu.