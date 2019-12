[We Love Innovation] Open Mind Innovation veut décrypter votre cerveau pour améliorer votre bien-être

Que vous soyez triste, joyeux, motivé, déprimé, stressé, créatif ou fatigué, tous ces états sont pilotés par le cerveau. Or celui-ci doit affronter un univers où il est toujours un peu plus bombardé d’informations au quotidien. Smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions, écrans dans les transports… Nos capacités cognitives sont régulièrement sur-sollicitées, ce qui n’est pas sans conséquence sur notre activité cérébrale.

En tant qu’entrepreneur et ancien militaire, Guillaume Victor-Thomas a été confronté à des situations de stress qui ont altéré sa santé mentale. Mais une fois évacuée cette pression qui pesait sur ses épaules, il s’est aperçu que ces troubles mentaux disparaissaient. Prenant conscience du formidable potentiel du cerveau humain, il a alors rassemblé des spécialistes dans les neurosciences cognitives, la data-science, la psychologie, le game-design et la réalité virtuelle pour lancer Open Mind Innovation avec un objectif : comprendre les variations de l’activité cérébrale en fonction des situations auxquelles elle est soumise pour nous aider à adapter nos cerveaux aux aléas du quotidien.

Une expérience de réalité virtuelle pour mesurer les réactions du cerveau

Cette ambition a pris corps avec la création d’un «Performance Lab» à Paris, où des cadres supérieurs se livrent à un bilan cognitif, comportemental et émotionnel facturé 900 euros. Au centre de cette évaluation : une expérience de réalité virtuelle pour analyser notre gestion du stress et des émotions, ainsi que les réactions de nos capacités cognitives. Cette facette n’est qu’une des composantes sur lesquelles travaille la start-up de neurosciences française qui cherche à développer de nouveaux services pour affiner sa connaissance de l’activité cérébrale.

Forte d’une équipe de 19 collaborateurs, dont 9 chercheurs (PhD), la société espère boucler un tour de table d’ici la fin de l’année pour financer ses recherches et ainsi mettre sur orbite de nouveaux services pour garder l’esprit vif, jeune et en bonne santé. Pour comprendre les enjeux et les technologies utilisées pour décoder notre activité cérébrale, FrenchWeb s’est rendu dans les locaux parisiens d’Open Mind Innovation…

Open Mind Innovation : les données clés

Fondateur : Guillaume Victor-Thomas

Création : 2016

Performance Lab : Paris (depuis novembre 2017)

Activité : neurotechnologies

Effectifs : 19 collaborateurs, dont 9 chercheurs (PhD)

