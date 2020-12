Découvrez l’Episode 7 du podcast L’Audace, réalisé en partenariat avec la French Tech, afin de vous faire découvrir des clefs pour accueillir, financer, manager et encourager les talents aux profils atypiques.

Nous réalisons un focus sur la thématique du réseau. Comment se créer un réseau lorsqu’on en a aucun de base ? Comment le développer et l’entretenir ? A quel point avoir un réseau a un impact sur la réussite de son entreprise ?

Aissatou Diakhate est fondatrice de Xpelise, une start-up qui propose des solutions numériques pour améliorer la marque employeur. Cette lauréate French Tech Tremplin Bordeaux revient sur son parcours du Sénégal à la Nouvelle Aquitaine et comment elle a réussi à créer son propre réseau.

Amandine Tignone a cofondé Expire et développe un test respiratoire connecté pour l’appareil digestif. Membre de la French tech In the Alps, cette entrepreneuse de 25 ans nous donne des clefs pour développer son réseau sans connaissance préalable de l’écosystème entrepreneurial.