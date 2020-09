Glwadys Le Moulnier : « La classe sociale détermine la difficulté avec laquelle on peut entreprendre »

Il en faut de l’audace pour entreprendre et créer au mépris des difficultés sociales et économiques. Et surtout il en faut des audacieux pour tenter ce pari, cette folie.

La multiplicité des profils pourrait-elle enfin être reconnue comme une opportunité plutôt qu’un problème à gérer? La différence et la variété seraient alors une opportunité plutôt qu’une complication, à condition de savoir comment s’y prendre.

L’objectif de l’Audace, réalisé en partenariat avec la French Tech, est de découvrir des clefs pour accueillir, financer, manager et encourager des talents au profil atypique.

Le programme French Tech Tremplin a été mis en place pour justement laisser une chance à tous nos talents de s’épanouir. Kat Borlongan, directrice de la mission French Tech, nous explique ce projet dans le premier épisode du podcast L’Audace.

Nous avons également rencontré l’une de ces audacieuses. Elle s’appelle Glwadys Le Moulnier, elle a 35 ans. Elle vient de l’Essonne et elle a eu le courage et même l’audace de se lancer. Elle est la fondatrice de la banque d’images Spriiks et elle est lauréate du programme French Tech Tremplin à Bordeaux. Elle nous raconte son parcours.

Retrouvez l’intégralité du Podcast L’Audace – Episode 1 :

