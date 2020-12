Transition numérique: l’UE et la France débloquent 715 millions d’euros pour les PME françaises

Alors que la crise économique et sanitaire liée au coronavirus a fortement fragilisé les entreprises, le financement de leur transition numérique est devenu un enjeu capital. Dans ce contexte, le Fonds européen d’investissement (FEI) et l’État français s’allient pour débloquer 715 millions d’euros afin de soutenir les PME de tous secteurs d’activité dans leur transition numérique. Ce programme, réalisé en partenariat avec France Num, sera mis à disposition de toutes les banques françaises. En France, Bpifrance sera responsable de la gestion des garanties du prêts.

Les PME de moins de 250 salariés pourront directement solliciter leur banque privée traditionnelle pour prétendre à ce prêt, allant jusqu’à 50 000 euros. « Les PME européennes ont besoin de notre soutien pour maîtriser la transformation numérique et s’intégrer pleinement dans les chaînes de valeur européennes et mondiales », commente Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur. « C’est au cœur de la stratégie de l’UE en faveur des PME ». Ce prêt servira notamment à financer l’immatériel, comme les conseils.

« S’adapter » aux conditions actuelles

Dans le cadre du programme COSME (Competitiveness for Small and Medium Enterprises), mis en place par l’Union européenne pour améliorer l’environnement des PME, le FEI et l’État déploient des garanties afin d’accompagner les petites et moyennes entreprises. L’accord de contre-garantie prévoit le lancement d’un nouveau produit à destination des banques, la « Garantie sur prêt France Num ».

Les garanties sur les prêts sont en effet fournies par France Num, ce dispositif gouvernemental pour la transformation numérique des TPE/PME. Le Crédit Agricole propose d’ores et déjà cette garantie. « La garantie France Num contribuera à la mise en œuvre du plan d’urgence pour la transition numérique des entreprises, lancé le 10 novembre, afin d’accélérer la réalisation des projets qui doivent se concrétiser », commente Thomas Courbe, directeur général des entreprises.

« Pour les petites entreprises françaises, la digitalisation est particulièrement importante pour s’adapter aux conditions créées par la pandémie de COVID-19 et pour rebondir », explique Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance. « Nous nous réjouissons de mettre en place la garantie France Num, aux côtés du FEI, de la Commission européenne et de l’État français. Ce nouveau produit, déployé par nos partenaires bancaires, aidera les PME à accélérer leur transformation grâce à des financements, immédiatement disponibles, qui leur permettront de renforcer leur présence en ligne, de passer au numérique pour leurs relations avec leurs partenaires, d’améliorer le télétravail… »