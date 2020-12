[Livre Blanc] Quelles questions se poser avant de dématérialiser son bulletin de paie

Bien préparer le déploiement de vos bulletins de paie numériques est essentiel pour la réussite de votre projet. Mais alors, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place, quelles étapes, pour quel ROI ? Notre livre blanc « Déploiement de la dématérialisation du bulletin de paie : le questions à se poser» compile l’ensemble de vos interrogations et les conseils Digiposte pour optimiser l’adhésion de vos collaborateurs. Législation à respecter,

Calcul concret du ROI,

Choix de la date de début du déploiement,

Profils collaborateurs à prendre en compte,

Astuces pour bien communiquer envers ses salariés,

Gestion du refus des salariés,

Utilisation du pack nouvel embauché,

Calcul du taux de dématérialisation… Tous les sujets incontournables de la dématérialisation du bulletin de paie y sont abordés.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Solution digitale du Groupe La Poste créée en 2011, Digiposte accompagne plus de 6 000 entreprises à dématérialiser les documents de leurs collaborateurs (bulletins de paie, contrats de travail, avenants, relevés de mutuelle d’entreprise, Bilan Social Individuel…). Ces documents sont placés dans des coffres-forts numériques personnels accessibles depuis un espace sécurisé web ainsi qu’une application mobile. Digiposte permet aussi aux salariés de recevoir, d’archiver et de partager ses documents numériques en toute sécurité. Hébergé exclusivement en France, Digiposte garantit la stricte confidentialité des documents et la protection des données utilisateurs selon les normes en vigueur : ISO 9001, ISO 27 001, ISO 14641-1, NF Z 42.020 et HADS (Hébergeur Agréé de Données de Santé). En 2020, Digiposte simplifie la vie administrative de 5 millions d’utilisateurs et héberge plus de 245 millions de documents.

