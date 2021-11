Retail et eCommerce : les tendances pour 2022 vu de la Californie

Odile Roujol ( FAB Ventures ) et Richard Menneveux ( French Web / Decode Media), se connaissent de longue date. Régulièrement, ils partagent leurs intuitions sur les news de la Silicon Valley, l’un des cœurs tech de l’écosystème international. Richard a profité du fait qu’Odile réside depuis 6 ans en Californie pour lui demander d’inaugurer le cycle de conférences The New Standards Retail que French Web a lancé en mai. Pour chaque innovation Marque et Retail que l’on voit poindre, Richard a demandé à Odile : » Est-ce une tendance que tu vois se dessiner ? »

Odile Roujol est la fondatrice de FaB Fashion and BeautyTech, la première communauté Fashion & Beauty Tech au monde, avec 10 000 fondateurs et investisseurs, réunis en 15 chapters aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie ( Inscrivez-vous à la newsletter trimestrielle – free !). Odile est également la fondatrice du fonds FAB Ventures, qui soutient les startups D2C en phase d’amorçage dans le domaine de la mode et de la beauté.

Richard Menneveux : Les magasins vont-ils devenir des lieux d’événement, de divertissement, avec de nouveaux espaces, contrairement aux magasins traditionnels et leurs rayons qui ne peuvent accueillir ces événements plus festifs. Est-ce une tendance que tu vois se dessiner ?

Odile Roujol : Une tendance que j’observe vient des boutiques indépendantes. Elles ont une communauté en ligne qui interagit online et qui également se retrouve dans la boutique physique.

A Los Angeles, il y a de grands malls comme le Westfield Century City, qui mêle indoor et outdoor, avec des enseignes de toutes tailles, Amazon et Tesla côtoyant de plus petits magasins.

Mais il existe aussi beaucoup de petites boutiques indépendantes, comme par exemple sur Abbot Kinney Boulevard, à Venice, là où je réside. Ces boutiques ont une communauté qui en ligne échange et partage du contenu sur des sujets d’expertise et qui se retrouve dans le magasin pour une expérience en réelle, avec le ou la vendeuse qui va pousser la démonstration plus loin.

Hier je visitais Revea, à San Francisco, une petite startup de responsive beauty. Après un diagnostique de 30 minutes durant lequel la personne mesure votre peau, sa propension à l’acnée, son taux d’oxygénation, etc. , le produit est créé sur-mesure pour vous.

On assiste donc à une personnalisation poussée, soit dans l’expérience, dans les produits ou les services, mais avec en plus la communauté qui se connaît en digital et se retrouve dans l’expérience physique.

Richard Menneveux : En post-pandémie, comment fidéliser les clients qui ont commandé pour la première fois chez une marque ou une enseigne du fait du contexte Covid-19 ?

Odile Roujol : Tout la question, pour une startup, est de savoir passer de 100 clients à 1000 clients, puis à 10 000, à 100 000 clients…

C’est un enjeu de data. Je prends souvent l’exemple de Curology , cette marque de dermatologie en ligne, co-fondée par David Lortscher, parce qu’il est très révélateur. Curology associe technologie et human touch pour créer des formulations personnalisées incroyablement efficaces pour les problèmes d’acné, que l’on ne trouve nul par ailleurs, proposées à un prix abordable et livrées à domicile, le tout en bénéficiant d’une expérience ultra personnalisée – jusqu’à avoir son nom apposé sur le flacon.

Ils ont un demi-million de clients et ils ont levé près de 20 millions de dollars auprès de VCs iconiques. Les visiteurs du site remplissent un quizz en ligne et Curology acquiert ainsi une somme de data très diverses sur les pratiques de leurs clients, leurs sports, leur sommeil. Ce ne sont pas uniquement des data sur la peau, nous sommes là sur une dimension beaucoup plus holistique de la personne, pour comprendre ses centres d’intérêt et ceux qui sont la cause, où l’amènent à vouloir résoudre un problème de peau. Autre point fort, la capacité à prescrire une concentration d’ingrédients plus importante que dans un point de vente de type drugstore.

Autre exemple : J’investis dans STIX ( “Make confident decisions about your health with Stix”.) Les co fondatrices ont commencé par des tests de grossesse, livrés à domicile, discrètement car on n’a pas envie de rencontrer sa mère ou son ex boyfriend au drugstore. Puis elles se sont lancées dans l’infertilité, et maintenant dans les infections urinaires. Ce n’est pas très glamour, mais c’est un sujet embarrassant, et recevoir à domicile ses produits évite de devoir se rendre au drugstore.