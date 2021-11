Cryptomonnaies: qui est MoonPay, valorisé 3,4 milliards de dollars deux ans après son lancement?

C’est une opération historique que vient de réaliser la startup américaine MoonPay. Deux ans seulement après son lancement, elle lève 555 millions de dollars en série A et atteint la valorisation de 3,4 milliards de dollars. Il s’agit de la plus importante série A jamais réalisée par une entreprise issue du secteur des cryptomonnaies. Cette première opération a été menée par Tiger Global Management et Coatue, des investisseurs de renoms dans l’écosystème Tech, avec la participation de Blossom Capital, Thrive Capital, Paradigm et NEA.

«Un point d’entrée simple sur le marché des cryptomonnaies»

Fondé en 2019 par Ivan Soto-Wright et Victor Faramond, MoonPay déploie une plateforme qu’elle décrit comme « un point d’entrée simple sur le marché des cryptomonnaies ». En effet, les utilisateurs peuvent acheter des cryptomonnaies et des actifs numériques par carte de crédit, Apple Pay ou encore via l’open banking. Depuis son lancement, la plateforme a traité plus de 2 milliards de dollars de transactions et séduit plus de 7 millions d’utilisateurs grâce à ses plus de 90 devises de cryptomonnaies.

« Nous fournissons tous les outils et licences nécessaires pour accéder rapidement à la crypto-économie », explique MoonPay. « Cela inclut les contrôles de connaissance du client, le traitement des paiements, la liquidité et la livraison des cryptomonnaies, la prévention des fraudes et les flux de paiement personnalisés. »

La startup basée à Miami a également su surfer sur l’essor des NFT en vendant sa solution d’achat et de vente à OpenSea, l’une des principales marketplace de NFT. Ce partenariat s’inscrit dans l’objectif à long terme du PDG de l’entreprise de pousser des milliards de personnes à entrer dans la crypto-économie d’ici 2030. « Nous avons entrepris de démocratiser l’accès à la crypto-économie en fournissant les outils nécessaires aux entreprises », commente Ivan Soto-Wright. « Nous avons pour mission d’aider des milliards de personnes à accéder à des billions de dollars de valeur numérique au cours de la prochaine décennie ».

Un secteur prisé des investisseurs

Cette levée importante s’inscrit aussi dans une dynamique du secteur des crypto-actifs, qui a connu un essor important cette année. En France, des levées de fonds records à l’instar de Sorare (680 millions de dollars) ou Ledger (380 millions de dollars) ont démontré le vif intérêt des investisseurs pour le marché. À l’international, on peut citer par exemple le tour de table de 300 millions de dollars du Britannique Blockchain.com, qui pèse désormais 5,3 milliards de dollars, ou l’introduction en Bourse de Coinbase, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies aux États-Unis, qui a atteint les 65,3 milliards de dollars de valorisation.

Jeune acteur de ce secteur florissant, MoonPay ambitionne de poursuivre sa forte croissance et d’accélérer son expansion internationale. « Nous sommes enthousiasmés par les possibilités de la crypto, mais l’un des défis de l’adoption générale est d’offrir la même expérience transparente que les utilisateurs attendent des produits Internet modernes », explique Kris Fredrickson, associé directeur chez Coatue. « Nous pensons que l’économie cryptographique connaît aujourd’hui une croissance plus rapide que celle d’Internet à un stade similaire de son développement et que MoonPay est bien positionné pour servir les innovateurs crypto-natifs et ceux de la finance traditionnelle. »

MoonPay : les données clés

Fondateurs : Ivan Soto-Wright et Victor Faramond

Création : 2019

Siège social : Miami, Floride

Secteur : FinTech

Activité : plateforme d’achat et de vente de crypto-actifs

Financement : 555 millions de dollars en série A auprès de Tiger Global Management et Coatue, avec la participation de Blossom Capital, Thrive Capital, Paradigm et NEA.