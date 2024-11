Revolut prépare son entrée sur le marché français des prêts immobiliers : promesse d’approbation en 24 heures

La fintech londonienne, Revolut, valorisée à 33 milliards d’euros en 2021, continue de diversifier ses services bancaires en annonçant son entrée sur le marché des prêts immobiliers dès 2025. L’entreprise ambitionne de transformer ce segment encore dominé par des processus bureaucratiques, avec une promesse : offrir une approbation instantanée pour les dossiers simples et une offre définitive en 24 heures.

Un marché à fort potentiel

Le marché européen des prêts immobiliers représente plusieurs milliers de milliards d’euros d’encours, avec des volumes annuels d’environ 1 500 milliards d’euros. La demande reste forte malgré des taux d’intérêt en hausse, notamment dans des pays comme la France, où près de 6,5 millions de transactions immobilières ont été financées à crédit en 2022. Revolut entend capturer une part de ce marché en misant sur sa technologie pour simplifier et accélérer les processus d’octroi de prêts.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Une stratégie de déploiement en trois étapes

Le lancement des prêts immobiliers commencera en Lituanie, où Revolut possède déjà une base solide grâce à sa licence bancaire européenne obtenue en 2018. En Lituanie, la fintech vise un marché où les délais d’approbation moyens oscillent encore entre 2 et 3 semaines. Les prochains pays ciblés sont l’Irlande et la France, deux marchés majeurs en Europe, où Revolut devra adapter son offre à des réglementations spécifiques et à des attentes consommateurs propres.

Un modèle basé sur la technologie

Revolut intégrera l’intelligence artificielle pour automatiser la validation des dossiers et réduire drastiquement les délais. Si les banques traditionnelles mettent souvent entre 30 et 60 jours pour finaliser une offre, Revolut promet une solution sous 24 heures pour les demandes simples, des offres à prendre ou à laisser.

L’entreprise vise à capter une clientèle jeune et connectée, séduite par la rapidité et la transparence. Cependant, pour les dossiers complexes, notamment ceux des travailleurs indépendants ou des professions libérales, Revolut doit développer des systèmes avec un niveau de précision équivalent à celui des banques traditionnelles.

Un cadre réglementaire exigeant

Les prêts immobiliers en Europe sont strictement encadrés, notamment par les directives européennes sur le crédit hypothécaire. Revolut devra s’assurer que ses outils respectent les normes en matière de transparence, de capacité de remboursement, et de protection des consommateurs. En France, par exemple, les vérifications incluent des ratios d’endettement stricts et des contrôles approfondis des revenus.

Chiffres clés à retenir :