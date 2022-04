RH: Comment optimiser les trajets domicile-travail des collaborateurs ?

« 75% des Français font leur trajet domicile-travail en voiture sur une distance moyenne de 13,5 km. Une distance trop importante pour être faite à pied ou à vélo », explique Laure Wagner, co-fondatrice et CEO de 1km à pied. Alors que la question de la qualité de vie au travail est plus largement posée au sein des entreprises, Laure Wagner a lancé une solution d’optimisation des trajets entre le domicile et le lieu de travail.

Première salariée de BlaBlaCar, elle baigne depuis des années dans les solutions d’optimisation des trajets. Lancée en 2020, 1km à pied, une solution de mobilité interne, fait un diagnostic des trajets du domicile au travail des collaborateurs et permet de piloter la réaffectation géographique des employés.

« Près de la moitié des actifs français travaillent pour des organisations multisites, que ce soit dans le privé (retail, hôtellerie, restauration, BTP, nettoyage, etc.) ou dans le public (collectivités, crèches, écoles, etc.), ajoute Laure Wagner. « La plateforme 1km à pied permet aux entreprises et en particulier aux RH de mobiliser les collaborateurs près de leur lieu de vie ». Parmi ses clients, la startup compte des grands groupes comme EDF, la SNCF, McDonald’s et BNP Paribas, ou encore des startups comme Swile.

Retrouvez l’interview complète de Laure Wagner, co-fondatrice et CEO de 1km à pied, au micro de Richard Menneveux :