[Reportage] Coliving : dans les coulisses de La Casa

En conclusion de cette semaine consacrée à la PropTech, FrenchWeb vous propose de découvrir notre reportage consacré au coliving. Pour en parler, l’un des principaux acteurs du coliving en France, La Casa, nous a ouvert ses portes en région parisienne.

« Quand on est jeune et qu’on arrive dans une grande ville, c’est compliqué de rencontrer du monde, surtout quand on est en début de carrière et que se loger de manière confortable et abordable est compliqué », explique Victor Augais, CEO de La Casa. « J’ai découvert le coliving, qui permettait d’avoir accès à un bon logement en partageant des espaces communs, tout en créant du lien social. C’est pourquoi j’ai monté La Casa en 2017 ».

Se loger dans une grande ville lorsque l’on est seul peut en effet se transformer en véritable parcours du combattant. Les jeunes actifs sont particulièrement séduits par ce concept de colocation agrémentée de nombreux services annexes. « Le coliving, c’est de la colocation », affirme Victor Augais. « Mais de la colocation gérée par des professionnels et qui propose des services en plus (notamment au niveau du ménage, d’Internet ou de la maintenance). » C’est à ce niveau-là que la technologie intervient.

Inspiré du coworking, ce concept tout droit venu des États-Unis gagne de plus en plus d’adhérents en Europe. En France, le secteur compte déjà de nombreux acteurs, à l’instar de Colonies, qui a récemment levé un milliard d’euros, ou la startup Sharies, qui fait également figure de pionnière en France. « Aujourd’hui, le marché du coliving se structure. On va retrouver des grands immeubles qui vont proposer avant tout de la flexibilité, ou de la colocation gérée en appartement, plutôt de plus petite taille. Le troisième modèle, suivi par La Casa, est celui qui veut faire passer la communauté avant les murs, c’est-à-dire de créer du lien social ».