RH: Teale lève 2 millions d’euros auprès d’ISAI et Kima pour améliorer la santé mentale des salariés

Les troubles mentaux représentent le premier poste de dépenses du régime général de l’assurance maladie, avant les cancers et maladies cardio-vasculaires, soit 19,3 milliards d’euros selon les chiffres du gouvernement. Pour répondre à cette détresse psychologique directement au sein des entreprises, la startup parisienne Teale a lancé une solution SaaS innovante. Trois mois après son lancement au sein du Founders Program de Station F, elle lève 2 millions d’euros auprès d’ISAI, Kima Ventures, Evolem et de business angels dont des fondateurs d’eFounders, Teads, Kapten, Meero, Tiller ou encore Libeo.

Fondé en janvier 2021 par, Julia Néel Biz, Nicolas Merlaud, Geoffroy Verzat et Gilles Rasigade, Teale développe une application mobile à destination des salariés en entreprise qui leur permet notamment de cartographier leur état de santé mental et de prendre rendez-vous avec un des thérapeutes de Teale en visioconférence. En fonction des profils, elle propose également des programmes ciblés et personnalisés, contre le stress par exemple ou pour obtenir une meilleure qualité de sommeil.

« Un marché en très forte croissance et très fragmenté»

« On n’attend pas d’avoir des problèmes pour prendre soin de sa santé physique », commente Julia Néel Biz. « On essaye de manger sainement, on nous conseille de faire du sport régulièrement, on se lave les dents plusieurs fois par jour. Mais que fait-on pour sa santé mentale au quotidien ? C’est ici que nous pensons que l’entreprise a un rôle à jouer, un rôle de facilitateur et de prescripteur du changement. »

La jeune startup ambitionne désormais d’étoffer son équipe avec l’arrivée de 10 nouveaux collaborateurs, notamment sur la partie vente et technologie. Elle souhaite également miser sur la qualité du produit et du contenu pour faire face à la demande du marché. « Alors que les Etats-Unis comptent 3 licornes ‘santé mentale’, Teale souhaite prendre cette place en Europe, un marché en très forte croissance et très fragmenté », confie l’entreprise.

« Le potentiel de ce marché est fou et Teale s’est très vite démarquée comme la bonne équipe pour prendre cette place de leader », précise Thibaud Elzière, serial entrepreneur, co-fondateur de eFounders, Spendesk et Aircall.

Teale : les données clés

Fondateurs : Julia Néel Biz, Nicolas Merlaud, Geoffroy Verzat et Gilles Rasigade

Création : 2021

Siège social : Paris, Île-de-France

Secteur : RH, healthcare

Financement : 2 millions d’euros auprès d’ISAI, Kima Ventures, Evolem et de business angels dont des fondateurs d’eFounders, Teads, Kapten, Meero, Tiller ou encore Libeo.