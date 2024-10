RIVRS lève 4 millions d’euros pour conquérir le marché des jeux UGC

RIVRS, startup spécialisée dans la création de jeux vidéo basés sur des contenus générés par les utilisateurs (UGC), annonce une levée de fonds de 4 millions d’euros. Ce premier tour de financement, exclusivement mené par Pléiade Venture, permettra à l’entreprise de multiplier les créations sur des plateformes comme Roblox, Fortnite, Minecraft, et de préparer son expansion à l’international.

Une ambition internationale pour révolutionner le secteur des jeux UGC

Fondée en 2021 à Rennes par Romain Hubert (23 ans) et Loïc Deffains (41 ans), RIVRS s’est rapidement imposée comme un acteur incontournable dans le secteur des jeux UGC. En 2023, l’entreprise a doublé son chiffre d’affaires et se positionne désormais comme un concurrent sérieux des leaders anglo-saxons comme Voldex et Gamefam.

Selon Romain Hubert, cofondateur et CEO de RIVRS, « Notre modèle économique éprouvé et notre capacité à créer des jeux de qualité à un rythme soutenu nous placent en pole position pour capter une part significative du marché mondial des jeux UGC. Ce financement marque une étape clé dans notre histoire et nous permet de réaliser notre ambition de devenir leader mondial dans les années à venir. »

Un marché en pleine explosion

Le marché des jeux UGC est en pleine expansion, avec plus de 2,7 milliards de dollars générés par les créateurs de contenus sur les trois principales plateformes en 2024. Ce modèle transforme radicalement l’industrie du jeu vidéo en permettant une diversification rapide des contenus à moindre coût, tout en fidélisant les communautés de joueurs.

Cependant, la plupart des créateurs de jeux UGC sont issus de communautés de gamers jeunes, souvent peu structurées, manquant d’expérience et de rationalisation économique. C’est ici que RIVRS se distingue en alliant création interne et professionnalisation du secteur.

Une production rapide et des résultats impressionnants

RIVRS se démarque par sa capacité à produire des jeux sur plusieurs plateformes UGC, tout en maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur, du game design à la distribution. Le temps de production moyen pour chaque jeu est de seulement deux mois.

La startup a déjà développé dix jeux à succès, dont certains ont généré des revenus conséquents, atteignant près de 500 000 euros pour un seul titre. Ces productions rassemblent des centaines de milliers de joueurs, et le modèle économique repose sur les achats intégrés et les abonnements aux jeux.

Une équipe solide et des soutiens influents

Outre les compétences complémentaires de ses cofondateurs, Romain Hubert, expert en gaming, et Loïc Deffains, entrepreneur en série et fondateur du startup studio Unitee, la croissance de RIVRS est soutenue par une équipe diversifiée de talents issus de l’industrie du jeu vidéo et des technologies. Parmi les investisseurs historiques se trouvent des influenceurs majeurs du secteur, tels que FuzeIII (5,4 millions d’abonnés) et LeBouseuh (4,3 millions d’abonnés).

Constance Rietzler, Directrice Associée chez Pléiade Venture, se réjouit de cet investissement : « RIVRS correspond parfaitement à nos critères : innovation, croissance et excellence opérationnelle. L’entreprise génère une forte croissance auto-financée, un retour sur investissement rapide pour chaque jeu et des processus solides. Nous sommes convaincus que Loïc et Romain vont construire un leader mondial dans le marché en pleine expansion des jeux UGC. »