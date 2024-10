Dessia lève 3 millions d’euros pour accélérer l’automatisation de l’ingénierie industrielle

Dessia Technologies, startup spécialisée dans l’automatisation des processus d’ingénierie par l’intelligence artificielle (IA), a annoncé avoir levé 3 millions d’euros. Ce tour de financement, mené par Matterwave Ventures, Supernova Invest et Orano Venture Fund, permettra à la jeune pousse d’accélérer son expansion internationale et de renforcer ses équipes techniques et commerciales.

L’automatisation au cœur de la transformation industrielle

Dans un contexte où les industries doivent réduire les coûts, accélérer les délais de mise sur le marché et l’amélioration des performances environnementales, Dessia ambitionne devenir un partenaire stratégique. Sa plateforme logicielle d’Ingénierie Générative, basée sur l’IA, vise à optimiser les processus d’ingénierie en automatisant des tâches complexes, tout en réduisant les délais de développement des nouveaux produits.

Déjà adoptée par des acteurs industriels majeurs tels que Renault, Safran, Alstom, Boeing, Valeo ou encore Naval Group, Dessia a su se positionner comme un outil clé pour accroître l’efficacité des bureaux d’études. « Notre ambition est de devenir le leader de l’automatisation des processus d’ingénierie à l’échelle mondiale », déclare Jean-Pierre Roux, CEO de Dessia.

Un levier pour l’expansion internationale

Cette nouvelle levée de fonds permettra à Dessia de poursuivre son déploiement à l’international, avec une première étape en Europe avant d’élargir sa présence à d’autres marchés.

L’entreprise a également noué un partenariat stratégique avec Orano, spécialiste des matières nucléaires, pour intégrer des solutions de generative design à ses études d’ingénierie. Grâce à ces outils, Orano espère améliorer la conception et la performance de ses systèmes complexes via l’automatisation.

Un soutien fort des investisseurs

Les investisseurs, confiants dans le potentiel de Dessia, voient en elle un acteur clé de la transformation industrielle. Pour Robert Gallenberger, Partner chez Matterwave Ventures, « la technologie de Dessia aura un impact à long terme bien plus important que l’automatisation des processus financiers que l’on voit aujourd’hui ». De son côté, François Breniaux, General Partner chez Supernova Invest, estime que Dessia incarne parfaitement l’innovation de rupture pour l’industrie : « Nous sommes fiers de soutenir cette nouvelle phase de croissance internationale ».

Orano Venture Fund, acteur clé du tour de table, partage cette vision. David Claverie, Directeur financier du groupe Orano, souligne que « la technologie avancée de Dessia a déjà prouvé son efficacité et possède un fort potentiel d’application dans l’ingénierie du secteur nucléaire ».

Dessia, une pépite de l’ingénierie industrielle

Fondée en 2017, Dessia développe une plateforme logicielle basée sur l’IA, permettant aux industriels de créer et utiliser des applications métiers personnalisées pour automatiser leurs processus d’ingénierie. Sa technologie, adoptée par des entreprises du secteur automobile, aéronautique, ferroviaire et naval, permet une réduction significative du temps de développement et une meilleure optimisation des conceptions dès la première étape.

La société compte renforcer ses équipes techniques en recrutant des développeurs backend, frontend, designers et data scientists, afin de soutenir le développement de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme.