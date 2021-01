Roblox lève 520 millions de dollars pour atteindre une valorisation de 29,5 milliards de dollars

La plateforme de jeux Roblox, très populaire chez les enfants et les jeunes adolescents, a effectué une nouvelle levée de fonds la valorisant 29,5 milliards de dollars (24 milliards d’euros) et annoncé qu’elle entrerait finalement à Wall Street via une cotation directe. En utilisant cette procédure, et non une introduction en Bourse classique, la société ne récupèrera pas d’argent frais.

31 millions d’utilisateurs quotidiens

Mais les actionnaires déjà présents à son capital -les fondateurs, les employés et les investisseurs historiques- pourront vendre leurs participations sur le marché. Roblox n’a pas encore de date pour cette opération et précise seulement dans un communiqué diffusé mercredi soir qu’elle aura lieu après examen du dossier par l’autorité des marchés financiers, la SEC, et en fonction des conditions de marché.

La jeune pousse, qui revendique plus de 31 millions d’utilisateurs quotidiens, devait initialement faire son arrivée à Wall Street en décembre mais avait repoussé l’opération après le succès des introductions en Bourse de Airbnb et DoorDash début décembre. Le groupe a souligné mercredi soir avoir déjà récupéré 520 millions de dollars auprès d’investisseurs emmenés par les sociétés Altimeter Capital et Dragoneer Investment au prix de 45 dollars l’action et compte utiliser cet argent pour financer sa croissance.

Roblox : les données clés

Fondateurs: Dave Baszucki et Erik Cassel

Création: 2006

Siège social: Californie, Etats-Unis

Secteur: Jeux vidéo

Activité: plateforme de jeu vidéo en ligne

Concurrent: Minecraft

Financement: 520 millions de dollars auprès d’investisseurs emmenés par les sociétés Altimeter Capital et Dragoneer Investment.

AFP