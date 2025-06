L’AFNIC, le Groupe Bouygues, Malakoff Humanis recrutent dans la communication

L’Afnic recrute un(e) responsable de la communication numérique senior

L’Afnic, gestionnaire du .fr et acteur clé de l’infrastructure internet française, recherche un(e) responsable de la communication numérique senior pour piloter sa stratégie éditoriale et sociale. En lien direct avec la directrice de la communication, le poste implique la gestion complète de l’écosystème numérique de l’association, la supervision de la production de contenus multimédias, et la coordination des actions web, réseaux sociaux et graphiques. Poste basé à Saint-Quentin-en-Yvelines

Bouygues recrute un(e) responsable communication digitale groupe

Le groupe Bouygues recherche un(e) responsable communication digitale pour animer ses canaux numériques internes et externes. Vous superviserez le site institutionnel, les réseaux sociaux (LinkedIn, X, TikTok…) et les plateformes internes du groupe. Le poste implique un pilotage stratégique des contenus, des prestataires et des performances digitales, avec encadrement d’un collaborateur dédié. Poste basé à Paris 8e, à pourvoir immédiatement.

Malakoff Humanis recrute un(e) responsable de département digital et contenus

Malakoff Humanis recherche un(e) responsable de département digital et contenus pour piloter sa stratégie éditoriale, social media et e-réputation. Vous dirigerez une équipe pluridisciplinaire en charge des contenus, de l’acquisition digitale et de la marque employeur. Le poste est basé à Malakoff, avec un rôle central dans la transformation BtoC du groupe et le rayonnement de ses engagements sociétaux.