[SEED] 4 millions d’euros pour la startup Composable Prompts et sa solution de Synthetic LLM

Composable Prompts, une startup spécialisée dans l’intégration des Large Language Models (LLMs) au sein des processus d’entreprise, annonce une levée de fonds de 4 millions de dollars. Cette opération menée par Elaia Partners et Illuminate Financial, compte la participation de Motier Ventures, Kima Ventures, m-ai club, Super Capital, et plusieurs Business Angels.

Fondée par Eric BARROCA, (ex NUXEO), la société vise à simplifier l’utilisation des LLMs pour les entreprises à travers une plateforme dédiée à la gouvernance, la sécurité, et l’orchestration de ces technologies. La plateforme propose une approche innovante de virtualisation pour l’implémentation opérationnelle des LLMs (Synthetic LLM).

Composable Prompts supporte une vaste sélection de modèles, tant open-source que propriétaires, incluant des noms reconnus tels que Claude, LLama2, Mistral, GPT-4, et AI21, et s’adapte à divers fournisseurs d’inférence comme OpenAI, Google VertexAI, Amazon Bedrock, Replicate, TogetherAI, et Hugging Face. Cette flexibilité permet aux entreprises de choisir les solutions les plus adaptées à leurs besoins, optimisant ainsi performance et coûts.

Avec des opérations établies aux États-Unis, en France et au Japon, Composable Prompts ambitionne de se positionner comme un acteur global. Cette levée de fonds permettra à Composable Prompts d’étendre sa portée et de renforcer son offre