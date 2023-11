[SEED] 6 millions d’euros pour l’edtech AUGMENT et sa plateforme d’enseignements prodigués par des personnalités

L’enseignement supérieur est marqué par un décalage persistant entre les programmes académiques et les impératifs pratiques du monde des affaires. Augment s’attaque à cette dichotomie, proposant une alternative pragmatique aux approches conventionnelles. Le programme MBA d’Augment axé sur la pratique, mêle des cours en vidéo, des études de cas, des quizz et des ressources téléchargeables, tout en intégrant des opportunités de réseautage. L’approche de micro-apprentissage, avec des sessions de 15 minutes, vise à optimiser l’efficacité et l’applicabilité immédiate dans un contexte professionnel.

Fondée par Ariel Renous et Roy Wellner, l’originalité de la startup est de faire appel à des a figures emblématiques du monde des affaires telles que Jimmy Wales (WIKIPEDIA), Steve Chen (YOU TUBE), et Chris Barton (SHAZAM), pour être les professeurs de la plateforme.