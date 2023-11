Les institutions financières sont confrontées à la complexité d’intégrer les critères ESG dans leurs stratégies d’investissement. La gestion et l’analyse de données diversifiées et détaillées pour respecter les réglementations en constante évolution représentent un défi majeur.

Pour diriger les investissements vers des activités plus écologiques et renforcer la transparence sur le marché financier, les régulations exigent maintenant que les institutions financières évaluent l’impact de leurs investissements sous l’angle social, environnemental et de gouvernance (ESG).

Les sujets liés à l’ESG, qui incluent le climat, la biodiversité, l’égalité entre les sexes, les droits de l’homme, et d’autres, sont complexes. Ils demandent l’analyse de données de plus en plus détaillées et variées, issues de différentes sources selon les thèmes, les objectifs de suivi et les normes locales.

C’est cette problématique qu’adresse la startup WEEFIN, qui a développé une plateforme SaaS, ESG Connect, facilitant la collecte, l’agrégation et l’analyse des données ESG. Cette solution aide les institutions à développer et à gérer efficacement leurs stratégies ESG, tout en se conformant aux réglementations actuelles et futures. WEEFIN compte dans son portefeuille client plus d’une trentaine de sociétés clientes qui gèrent 4,5 milliards d’actifs (NATIXIS IM, SYCOMORE, LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER, OSTRUM ASSET MANAGEMENT)

Cofondée en 2018 par Grégoire Hug (ex BNP PARIBAS) qui endosse le rôle de CEO, Marion Aubert, Sabrine Aouida et Guillaume Klech., l’équipe fondatrice combine une expertise approfondie dans les domaines de la finance et de la technologie. La société compte une soixantaine de collaborateurs, en forte progression depuis leur levée de fonds en amorcage auprès d’Investir&+ et Asterion Ventures.

La startup qui réalisait alors un chiffre de 770 000 euros, avait levé 2 millions d’euros en mai 2022. Elle transforme l’essai et boucle un nouveau tour initialement prévu à 7 millions mais augmenté d’un volet non dilutif portant le total des fonds à 10 millions d’euros d’ici la fin de l’année. Si Asterion et Investir&+ ont renouvelé leur confiance au projet, deux nouveaux fonds ont décidé d’accompagner WEEFIN: RING CAPITAL et IRIS.

Objectifs de WEEFIN accélérer le développement européen, en recrutant une centaine de nouveaux employés et ouvrir un bureau à Londres.