[Seed] Cohort lève 3,2 millions d’euros auprès de IRIS, Axel et 3founders (Hexa)

Cohort, une plateforme d’engagement client alimentée par les NFT lancée au sein d’Hexa (eFounders), lève 3,2 millions d’euros moins d’un an après son lancement. Ce tour de table a été mené auprès d’IRIS et d’Axeleo Capital, avec la participation du startup studio 3founders et de business angels comme Camille Tyan (Payplug), Guillaume Princen (Stripe), Brian O’Hagan (Sorare) et Marianne Gosset (The Socialite Family).

Lancé en mars 2022 par Séraphie de Tracy et Nathan Barraillé avec 3founders (le startup studio d’Hexa dédié aux entreprises du Web3), Cohort déploie une plateforme d’engagement client alimentée par les NFT. Concrètement, la startup propose aux marques de créer des expériences nouvelles autour de leurs produits. « C’est une solution d’engagement digitale qui a la particularité d’utiliser des NFT et la technologie blockchain pour venir réinventer la manière dont les marques interagissent avec leurs clients », explique Séraphie de Tracy.

« Nous travaillons avec une quinzaine de marques autour de cas d’usages qui vont de l’acquisition client jusqu’à la rétention de clients, notamment grâce à des programmes de fidélités personnalisés. » Cohort s’adresse pour le moment à des marques dans le « lifestyle », c’est-à-dire dans la mode, le sport ou la décoration notamment. Parmi elles, on peut citer Etam, Adore Me ou encore Socque Paris.

Cohort, qui a déjà signé ses premiers clients aux États-Unis, ambitionne de poursuivre le développement de son produit et de recruter de nouveaux talents avec l’objectif de tripler ses effectifs d’ici la fin de l’année. « Nous allons également investir dans notre présence dans l’écosystème, notamment en participant à des salons », conclut la CEO de Cohort.

Création: mars 2022 Fonds levés: 3,2 millions d’euros CEO: Séraphie de Tracy Valorisation de l’entreprise: NC Nombre de salariés: 8 ARR: NC Actionnaires: Chiffre d’affaires: NC IRIS

Axel

Studio 3founders (Hexa) Résultat net: NC

Retrouvez l’interview complète de Séraphie de Tracy, co-fondatrice et CEO de Cohort :