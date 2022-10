[Seed] DeepTech : Samp lève 4 millions d’euros auprès d’Innovacom

La startup française Samp lève 4 millions d’euros auprès d’Innovacom, avec la participation d’ENGIE New Ventures et High-Tech Gründerfonds. Lancé en 2020 par Laurent Bougouin et Shivani Shah, Samp a développé une technologie brevetée d’intelligence artificielle et de streaming 3D qui permet de proposer un véritable jumeau numérique des sites industriels.

La startup basée à Station F s’adresse aux industriels. La solution leur permet par exemple de gérer des actifs, la maintenance prédictive et la surveillance des performances. « Notre solution de ‘Réalité Partagée’ est le catalyseur qui permet de fiabiliser et d’accélérer la transformation de ces sites vers des productions plus durables. Nous avons pour ambition de devenir la solution incontournable qui permet aux acteurs industriels de faire face aux enjeux colossaux actuels en matière de sécurité, de résilience et d’environnement », commente le CEO Laurent Bougouin.

« Nous avons été séduits par la solution de SAMP qui permet aux sites industriels de bénéficier des avantages d’un système de modélisation des informations à des coûts, délais et complexité́ compatibles avec la réalité́ de l’environnement industriel », explique Benjamin Wainstain, Partner d’Innovacom. « Cette innovation constitue un atout majeur dans la conduite des transitions environnementale et énergétique qui passent nécessairement par une modernisation rapide des installations industrielles existantes. La transition numérique de l’industrie est un enjeu majeur, c’est un des axes prioritaires de notre politique d’investissement. »