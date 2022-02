Comment Electra veut démocratiser la voiture électrique en France grâce à ses stations de recharge

Le nombre de véhicules électriques vendus vient de dépasser celui de véhicules diesel en Europe. Cependant, la problématique de la recharge des voitures électriques peut être un frein conséquent pour leur développement. En effet, 68% des propriétaires de véhicules électriques se disent insatisfaits des bornes de recharge, notamment à cause du manque de bornes en France et de leur faible puissance, selon l’AVERE (L’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique).

Pour y remédier, Electra s’est lancé en 2021 après avoir mis au point des bornes de recharges rapides (15 à 30 minutes maximum) et faciles d’utilisation. Fondée sous l’impulsion d’Aurélien de Meaux, Augustin Derville et Julien Belliato, l’entreprise française a levé 15 millions d’euros en juin 2021 pour déployer son réseau de stations de recharge, auprès de Serena, Eurazeo et Frst Venture, avec la participation de business angels tels que Thibault Chassagne et Karim Kaddoura, fondateurs de Virtuo, ou Bertrand Altmayer, DG de Cityscoot.

« On sait qu’aujourd’hui le transport est le principal poste des émissions de CO2 en France (30%), et la voiture individuelle compte énormément », explique Aurélien de Meaux, CEO d’Electra. « Une des grandes réponses que l’on a est de passer le plus vite possible à l’électrique. Mais le premier frein à l’adoption de l’électrique est la recharge ». La startup parisienne prévoit de déployer 50 stations dans le pays et, à plus long terme, 1 000 stations d’ici 2030, afin d’accélérer l’adoption des véhicules électriques dans le pays.

Retrouvez l’interview d’Aurélien de Meaux, co-fondateur et CEO d’Electra, au micro de Richard Menneveux :