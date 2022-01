Hublo rachète Mstaff pour compléter son offre de gestion des remplacements du personnel de santé

L’absentéisme dans les établissements de santé frôle aujourd’hui les 10%, selon la Fédération Hospitalière de France (FHF). Afin d’accompagner ces structures dans leur gestion des remplacements du personnel de santé, la startup française Hublo déploie un outil numérique qui leur permet de solliciter les volontaires de leurs équipes internes ou des candidats externes de confiance.

Après avoir levé 22 millions d’euros en septembre dernier, l’entreprise accélère en rachetant Mstaff, un logiciel de gestion de recrutements ATS (Applicant Tracking System) spécialisé pour les établissements de santé. Cette solution complémentaire permettra à Hublo de renforcer sa position en France.

Lancé en 2019 par Edouard Alexandre-Dounet, Mstaff est spécialisé dans le pilotage des recrutements et de la marque employeur. « Mstaff est l’une des seules solutions de gestion des recrutements dédiées à la santé », commente Antoine Loron, président et co-fondateur de Hublo. « Nous nous sommes retrouvés dans cette ambition commune d’être des solutions dédiées aux établissements de santé et d’apporter un produit qui corresponde le mieux à leurs besoins ».

Hublo a déjà entamé une diversification de ses activités pour compléter son offre en mettant en place la gestion des contrats de travail, la signature électronique, les interfaces avec les logiciels de planning et de paie ou encore la mise en place d’une solution de rappel en cas de crise (Plan Blanc). La startup revendique à ce jour 3 200 établissements de santé, ainsi que 430 000 professionnels inscrits et actifs en France et en Allemagne. Elle ambitionne désormais d’être présente dans quatre nouveaux pays d’ici 2023 dont l’Espagne.

Retrouvez l’interview d’Antoine Loron, président et co-fondateur de Hublo :