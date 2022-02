[Seed] Holivia récolte 2 millions d’euros afin d’améliorer le bien-être des salariés

12 millions de Français sont touchés par des troubles liés à leur santé mentale, qui constituent le second motif des arrêts de travail de longue durée et un poste énorme de coûts estimé à 160 milliards d’euros par an, selon le Baromètre annuel Malakoff Humanis Absentéisme 2021. Face à ce constat, Holivia développe une solution d’accompagnement personnalisé.

Moins d’un an après son lancement commercial, Holivia lève 2 millions d’euros auprès de 50 Partners, le fonds américain Acadian Ventures spécialiste de la HR Tech, ainsi qu’une série de business angels comme Kevin Polizzi (Unitel), Mickaël Cabrol (ASYRECRUE), Marc Batty (Dataiku), Marc Sabatier (Julhiet Sterwen), avec un soutien important de la BPI.

Lancée en mars 2021 par Jérôme Crest, la startup installée à Marseille et Montpellier compte 6 collaborateurs et travaille en partenariat avec une vingtaine de psychologues. Concrètement, elle met en place 4 piliers pour assurer le bien-être au travail des entreprises: sensibiliser via des formations personnalisées, orienter et rassurer avec l’aide d’experts, accompagner via des échanges en visioconférence notamment, et mesurer l’efficacité de ces étapes via un rapport mensuel délivré à l’entreprise.

Holivia revendique à ce jour une quinzaine d’entreprises clientes pour un total de 7 000 salariés. Parmi elles, on peut citer Dalkia (groupe EDF), SPIE, KEDGE ou EUROPORTE. L’entreprise ambitionne désormais de renforcer ses équipes et d’accélérer son développement.