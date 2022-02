[Série A] Immobilier: Zefir accélère le développement de son modèle de vente instantanée

Vendre sa maison ou son appartement peut devenir un véritable parcours du combattant pour les propriétaires Français. Le déménagement est d’ailleurs considéré comme l’une des principales sources de stress dans la vie des Français. Face à ce constat, la startup Zefir a déployé un système de ventes instantanées afin d’accélérer et de faciliter la vente de biens immobiliers.

L’entreprise vient de réaliser un tour de table de 20 millions d’euros en série A auprès de Sequoia Capital afin de poursuivre son expansion. Ce financement fait suite à une levée de fonds 4 millions d’euros survenue en décembre 2020, réalisée auprès de Stride, Heartcore, Kima Ventures, Shana Fisher via le fonds Third Kind Venture (Pinterest, Stripe, Notion) et d’Alex Chesterman (CEO de Cazoo).

Objectif : 1 milliard d’euros de volume transactionnel d’ici la fin 2022

Fondé en 2020 à Paris par deux Lillois, Rémy Fabre et Louis Lambert, Zefir a pour ambition de démocratiser la vente immobilière instantanée en achetant directement les biens immobiliers aux particuliers en 7 jours. « Après une demande de formulaire (pour remplir les informations basiques sur son bien) le propriétaire obtient une première offre indicative, une fourchette de prix », explique Rémy Fabre. « S’il est intéressé, un expert de Zefir se déplace pour effectuer une visite, avant de faire une offre finale, qui est le prix auquel Zefir s’engage à racheter le bien ».

À ce jour, la startup opère en Île-de-France et sur la métropole lilloise mais ambitionne de se déployer dans toutes les grandes métropoles françaises. Zefir revendique 200 millions d’euros de volumes de transactions en 2021 et mise sur 1 milliard d’euros de volume transactionnel d’ici la fin 2022. Sur le même secteur, la startup française Homeloop a également levé 20 millions d’euros en 2020.

Retrouvez l’interview de Rémy Fabre, co-fondateur de Zefir :