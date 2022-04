[Seed] In-game advertising : Gadsme lève 8 millions de dollars auprès de Galaxy Interactive et Ubisoft

73% des Français (soit environ 38 millions de personnes) ont joué, au moins occasionnellement, aux jeux vidéo en 2021, selon le Syndicat des Editeurs de logiciels et de Loisirs (SELL). Dans une industrie qui attire de plus en plus de personnes, la publicité s’invite et tente de trouver une place dans l’expérience des joueurs.

C’est sur le marché de l’in-game advertising (la publicité dans les jeux vidéo) que la startup française Gadsme tente de s’imposer en incluant des contenus publicitaires dans des jeux vidéo, sans porter atteinte à l’expérience utilisateur. La startup vient de réaliser une première levée de fonds de 8 millions de dollars auprès du fonds américain Galaxy Interactive, spécialisé dans le gaming et le Web3, et d’éditeurs de jeux dont Ubisoft.

Lancé en 2019 par Guillaume Monteux et Luc Vauvillier, Gadsme a commercialisé son offre en avril 2021. L’entreprise s’est spécialisée dans la commercialisation d’affichages publicitaires dans les scènes des jeux vidéo. « La publicité dans les jeux vidéo n’est pas nouvelle », explique Guillaume Monteux. « Ce qui est nouveau, c’est de l’introduire de manière automatique, dans un système dynamique ».

Retrouvez l’interview complète de Guillaume Monteux, co-fondateur de Gadsme :