[Seed] Livraison du dernier kilomètre : Pickme lève 3,5 millions d’euros auprès de OneRagtime

En 2020, 85% des commandes passées en ligne par des particuliers ont été livrées à leur domicile en France, selon la Fevad. Rien qu’en 2019, le nombre de colis distribués dans le pays et exportés était de 1,3 milliard. Sur le marché gigantesque que représente la livraison à domicile, la jeune startup Pickme s’est lancée avec une proposition pointue : faire du voisinage un service de point-relais.

Aujourd’hui, l’entreprise annonce un nouveau tour de table de 3,5 millions d’euros réalisé auprès de OneRagtime, suivie de son investisseur historique Founders Future ainsi que de FrenchFounders, Kima Ventures et de Business Angels stratégiques.

Lancé en 2019 par Jessie Toulcanon, Samuel Rousseau et Florian Dufour-Rives, Pickme veut repenser l’expérience de livraison pour réduire les échecs de livraison et réduire la pollution qu’occasionne le trafic urbain. Pour ce faire, la startup parisienne a développé une application sur laquelle les Keepers (voisins relais) donnent leurs disponibilités et apparaissent en temps réel sur une carte, lors de la livraison. À ce jour, Pickme revendique une communauté de 96 000 voisins-relais et travaille avec des transporteurs majeurs comme DHL, GLS, Colissimo, ou encore Geodis.

Pickme ambitionne désormais de poursuivre sa croissance. « Environ 80 à 85% de cette levée de fonds sera destinée au recrutement, et notamment au recrutement de profils Tech », détaille Jessie Toulcanon, CEO Pickme.

Retrouvez l’interview complète de Jessie Toulcanon, co-fondatrice et CEO de Pickme :