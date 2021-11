[SEED] Osol lève 3 millions d’euros auprès de Christophe Courtin (FLEX-O) et Romain Afflelou (Cosmo)

Problème : L’immobilier tertiaire évolue vers plus d’hybridation et de flexibilité, tandis que les espaces sont toujours limités par la capacité de structures électriques à offrir la flexibilité nécessaire. Les collaborateurs eux, font constamment face à des problèmes d’énergie dans leur parcours utilisateur, devenu plus nomade et hybride.

Solution : Osol Base, une solution de workpods intelligents en libre service capables d’alimenter des ordinateurs et autres équipements mobiles pendant une journée.

Marché : aménagement d’espaces tertiaires, 52 milliards d’euros

Clients : Danone, EDF, Orange, ATOS, ENSAM, STARTWAY

Business : Hardware As A Service

Fondateurs : Idriss Sisaid, Enrique Garcia, Maxime Cousin

Création : mars 2020

Siège social : Cannes

Secteur : PropTech, GreenTech

Financement : 3 millions d’euros en seed auprès de business angels, dont Christophe Courtin (FLEX-O et Courtin Real Estate) le leader du tour, Romain Afflelou (Afflelou, Cosmo), Fréderic Metge (FM Invest, Comité Richelieu), Clément Alteresco (Digitick, Morning), Charles-Antoine Beyney (Etix, BSO), Scalezia ou encore Melting Capital, la structure d’investissement de Laurent Silva et Thierry Dusautoir.