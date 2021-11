[SEED] Retail : askR.ai lève 1,5 million d’euros pour déployer son coach virtuel en France

71% des dirigeants d’enseignes estiment qu’il est prioritaire d’améliorer la manière dont les équipes terrain utilisent les données pour améliorer leurs performances, selon une étude menée par askR.ai auprès de plus de 60 directeurs régionaux de grandes enseignes en France.

Face à ce constat, la startup a conçu un assistant virtuel, Kaptain Charlie, afin d’accompagner les acteurs du retail. L’outil leur permet d’optimiser les actions commerciales terrain et se connecte facilement aux messageries instantanées des entreprises (Teams, Whatsapp, Facebook Workplace…).

« Aujourd’hui, les directeurs de magasins physiques ont accès, en théorie, à un nombre considérable de données et d’outils, mais ne peuvent pas faire des analyses précises pour en tirer un atout », explique Matthieu Chabeaud, co-fondateur et CEO d’askR.ai. « C’est pourquoi nous avons conçu Kaptain Charlie, qui est un coach digital permettant aux directeurs de magasin d’améliorer la manière dont ils pilotent leurs actions commerciales pour en tirer le plus de revenus. »

Retrouvez l’interview de Matthieu Chabeaud, co-fondateur et CEO d’askR.ai: