Le leader mondial de la réservation en ligne beauté Booksy s’offre la startup française Kiute

Le groupe américain Booksy, présent sur huit marchés mondiaux, se renforce en France avec l’acquisition de la startup parisienne Kiute (ex-FlexyBeauty / Le Ciseau). Présent aux États-Unis, Royaume-Uni, France, Pologne, Espagne, Brésil, Mexique et en Afrique du Sud, Booksy se positionne comme un acteur majeur de la réservation en ligne dans le secteur de la beauté et revendique plus de 16 millions de consommateurs utilisant activement le application.

Désormais propriétaire de Kiute, le groupe va pouvoir bénéficier de la technologie de sa solution tout-en-un, qui permet aux professionnels de la coiffure et de la beauté de gérer leurs salons et de fidéliser leur clientèle. La startup revendique à ce jour près de 10 000 salons partenaires.

Retrouvez Ilan Koskas, CEO de Kiute au micro de Richard Menneveux

« Le secteur de la beauté en France attend depuis longtemps un produit à portée mondiale comme ont pu le faire le Suédois Spotify dans le secteur de la musique ou le Néerlandais Booking dans l’hôtellerie », explique Ilan Koskas CEO de Kiute. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de développer ensemble Booksy 3.0 et de continuer à offrir une expérience beauté à portée de clic à nos clients ».

Sur ce secteur, les plateformes se sont multipliées ces dernières années, à l’instar de Balinea, qui permet la prise de rendez-vous dans des instituts de beauté et de profiter de réductions, Treatwell, spécialisé dans les rendez-vous en spa, beauté et coiffure, ou encore Planity, qui a levé 30 millions d’euros en juillet dernier pour accélérer son développement en France et en Allemagne. « Nous sommes fiers de voir Kiute rejoindre le groupe Booksy et d’aller, ensemble, à la conquête d’un marché français en pleine croissance », conclut Stefan Batory, CEO de Booksy.

