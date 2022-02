[Seed] Sport: Barooders lève 1,3 million d’euros pour déployer sa marketplace de seconde main

Ces deux dernières années ont concrétisé l’avènement de la seconde main. Avec une progression de 140% du nombre d’achats de seconde main entre 2019 et 2021, la dernière année a enregistré un record pour ce marché avec une augmentation des achats de prêt-à-porter d’occasion, selon l’Observatoire Natixis Payments. C’est sur ce marché estimé à environ 1,16 milliard d’euros en France que la startup Barooders vient de se lancer.

La marketplace spécialisée dans les vêtements et équipements de sport outdoor de seconde main annonce un premier tour de table de 1,3 million d’euros réalisé auprès de business angels, dont Thomas Rebaud, fondateur de Meero et Anthony Bourbon, fondateur de Feed.

Lancé en septembre 2021 par Edwige Michau et Geoffroy d’Autichamp, Barooders revendique 20 000 produits référencés et 250 marques pour s’équiper. Concrètement, la startup met en relation des particuliers et professionnels souhaitant acheter et revendre du matériel de sport de nature (randonnée, ski, alpinisme, kitesurf, escalade…). Barooders affirme vérifier toutes les annonces et garantir un paiement sécurisé, la livraison des objets ou encore l’échange d’articles.

«Les marketplaces de seconde main sont en pleine expansion»

«Les marketplaces de seconde main sont en pleine expansion. Avoir une verticale spécialisée pour le sport entre parfaitement dans la logique de développement de cette évolution», commente Thomas Rebaud, fondateur de Meero. Sur ce marché, on peut notamment cité les plateformes françaises Sporteed et Waytwo, qui déploient également des marketplace de seconde main dédiés aux article liés au sport.

«Nous sommes heureux de pouvoir accompagner Barooders, une jeune société portée par un duo de fondateurs complémentaires et aguerris avec une vision claire et des valeurs affirmées», ajoute Anthony Bourbon, fondateur de Feed. «Le sport en extérieur gagne de nouveaux adeptes chaque année, en particulier parmi les Millenials. Les chiffres sont là, et pourtant de nombreux pratiquants de sport outdoor n’ont pas le réflexe de s’équiper en seconde main, faute de plateforme dédiée. Barooders vient opportunément combler ce vide».