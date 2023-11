[SERIE A] 7 millions d’euros pour HAPPYPAL qui veut donner un coup de fraicheur aux outils de gestion des CSE (ex comités d’entreprise)

Fondée en 2019 par Alyssa Emmungil, HappyPal vient de finaliser une levée de fonds de 7 millions d’euros en Série A. Cette opération financière a été menée avec le soutien du fonds Educapital et du fonds historique Anthemis. Après un premier financement de 2 millions d’euros en 2021, cette nouvelle levée marque une accélération dans l’expansion de HappyPal.

Avec un marché des avantages salariaux estimé à 22 milliards d’euros annuellement, la startup propose une plateforme destinée aux Comités Sociaux et Économiques (CSE), offrant une gamme étendue d’avantages financiers, sociaux et culturels. HAPPYPAL veut non seulement faciliter la vie des élus qui assurent la gestion du CES de leurs entreprises en leur offrant une plateforme simple d’usage tout en intégrant des fonctionnalités modernes que ne proposent pas les produits historiques du marché, mais veut aussi démocratiser l’accès aux avantages salariés et redonner du pouvoir d’achat à ces derniers.

Conçue en mobile-first, HAPPYPAL offre une utilisation intuitive et accessible à l’instar des ALAN, ou encore SWILE. Elle se distingue par son approche technologique axée sur l’expérience utilisateur (évaluée 4,8/5 sur Trustpilot).

HAPPYPAL s’attaque à un marché où campent des acteurs historiques à l’instar de PROWEBCE ou CLUB Employés

Pour en parler nous recevons sa fondatrice Alyssa Emmungil

Listen to « HAPPYPAL veut donner un coup de fraicheur aux outils de gestion des CSE (ex comités d'entreprise) » on Spreaker.