Educapital devient le plus grand fonds d’investissement Edtech en Europe

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Les deux fondatrices d’EduCapital, continuent un parcours sans faute avec le closing à 150 millions d’euros de leur second véhicule d’investissement.

Ce deuxième fonds compte le soutien du Fonds Européen d’Investissement (FEI) qui, avec le programme Invest EU, investit 25 millions d’euros, et de 80 investisseurs dont les soutiens historiques, Bpifrance, Hachette Livre, Bayard, ou encore ARKEA.

Initié en 2017, par Marie-Christine Levet et Litzie Maarek avec 45 millions d’euros, le fonds a relevé son défi d’investir dans 21 entreprises européennes à l’instar de 360 Learning, LiveMentor ou encore Simundia et compte déjà 2 exits avec Lalilo et Appscho.

Pour en parler nous recevons dans FRENCHWEB VC, sa co fondatrice Marie Christine Levet

Listen to « Educapital devient le plus grand fonds d'investissement Edtech en Europe » on Spreaker.