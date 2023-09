[SERIE A] ANIMAJ lève 100 millions d’euros et s’offre la série emblématique pour enfants POCOYO

Animaj, le groupe média français nouvelle génération, annonce une levée de fonds majeure de 100 millions d’euros, combinant dette et equity, ainsi que l’acquisition phare de la franchise à succès, POCOYO, auprès de Left Lane Capital, XAnge et Daphni.

Animaj, la révolution du contenu pour enfants

Animaj, fondée en mai 2022, se présente comme une réponse moderne aux besoins en constante évolution du marché des médias pour enfants. Grâce à l’intelligence artificielle qui optimise le processus de production, et en capitalisant sur la transition rapide du public de la télévision traditionnelle vers le digital, la société ambitionne de construire les franchises mondiales de demain.

POCOYO, une étoile espagnole montante

Célébrant son 21e anniversaire cette année, POCOYO détient une place spéciale dans le cœur de nombreux enfants hispanophones. Connue pour son approche éducative, la série a conquis non seulement les enfants, mais aussi leurs parents. Disponible en 17 langues, la franchise a une solide présence multiplateforme, de la télévision aux jeux vidéo, en passant par les plateformes VOD et une imposante communauté sur YouTube.

Pour en parler plus en détails nous recevons en exclusivité Sixte de VAUPLANE, CEO et co fondateur d’ANIMAJ au micro de Richard MENNEVEUX, Rédacteur en Chef de FRENCHWEB.FR

Listen to « ANIMAJ lève 100 millions d’euros et s’offre la série emblématique pour enfants POCOYO » on Spreaker.