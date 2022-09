[Série A] Julaya, FinTech franco-ivoirienne, lève 5 millions de dollars auprès de Speedinvest

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Julaya, une startup franco-ivoirienne qui centralise des services financiers pour les entreprises, lève 5 millions de dollars lors d’une extension d’un tour de table en pré-Série A. Cette levée de fonds a été menée par Speedinvest, avec la participation d’EQ2 Ventures, Kibo Ventures, Unpopular Ventures et Jedar Capital, et des investisseurs historiques Orange Ventures, Saviu, 50 Partners, le business angel ivoirien Mohamed Diabi et le joueur de football Édouard Mendy.

Lancé en 2018 par Charles Talbot et Mathias Leopoldie, Julaya permet d’effectuer des paiements de masse à d’autres entreprises et à leurs employés non bancarisés. La FinTech est partenaire de 10 banques en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Elle permet aux entreprises d’effectuer un dépôt cash dans n’importe quelle agence d’une banque partenaire, mais également de transférer l’argent vers tous les réseaux mobile money (factures, demandes de financement, etc).

Julaya ambitionne désormais de poursuivre son expansion en Afrique de l’Ouest francophone, notamment en ouvrant des bureaux au Bénin, au Togo et au Burkina Faso. La startup prévoit également de recruter et de lancer un produit de crédit ciblant 200 000 PME dans la région de l’UEMOA (Union Monétaire Ouest Africaine).