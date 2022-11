[Série A] La PropTech Ukio débarque en France et lève 27 millions d’euros auprès de Felix Capital

Depuis la pandémie, les déplacements professionnels réguliers sont de plus en plus importants. C’est dans ce contexte que Ukio, une startup barcelonaise lancée par deux Français, lève 27 millions d’euros, dont 17 millions d’euros de capital-investissement et 10 millions d’euros d’emprunt, auprès de Felix Capital et Kreos Capital, avec la participation des investisseurs existants.

Lancé en 2020, par Stanley et Jeremy Fourteau, Ukio déploie un service de location flexible de logements entièrement meublés. L’entreprise dispose sur sa plateforme d’une liste de plus de 500 appartements à travers l’Europe, notamment à Barcelone, Madrid, Lisbonne ou encore Berlin. Sur ce marché estimé à 30 milliards de dollars en Europe, d’autres acteurs se déploient, à l’instar de FlexLiving, une startup française qui a récemment levé 1,5 million d’euros mené par Altur Investissement.

« Nous avons créé Ukio pour qu’elle devienne la solution de référence pour une nouvelle génération de collaborateurs flexibles », commente Stanley Fourteau, fondateur d’Ukio. « La montée en puissance du travail itinérant libère les collaborateurs de leur bureau et leur permet d’explorer le monde. Ils utilisent cette opportunité pour se loger et travailler là où ils le souhaitent. Cependant, l’immobilier résidentiel est resté bloqué dans le passé et il n’est pas du tout apte à répondre aux besoins de la génération de demain. Chez Ukio, nous construisons le futur. Un futur dans lequel les gens peuvent vivre librement, avec l’aide de la technologie, sans les points de tension typiquement associés au marché de l’immobilier. »

Depuis le début de l’année 2022, la startup a multiplié son chiffre d’affaires par 7 par rapport à l’année précédente et profite à présent d’un taux d’occupation de ses logements de 96%.