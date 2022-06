[Série A] Onepilot lève 15 millions d’euros pour déployer sa solution de support client

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Un an après son lancement et un premier tour de table de 2,5 millions d’euros, Onepilot lève 15 millions d’euros en série A auprès d’Otium Capital, avec la participation de Cap Horn, First Bridge Ventures ainsi que de Global Founders Capital. La startup française ambitionne d’étendre son logiciel en Europe.

Lancé en 2020 par Lucas Bornert, Adrien Hugon, Pierre Latscha, Kenza El Ghadouini et Robin Monnier, Onepilot déploie un logiciel d’externalisation de la relation client basé sur l’IA. Concrètement, la startup permet aux marques « d’apporter une expérience rapide, personnalisée et à toute heure à leurs clients », explique Pierre Latscha. Onepilot s’adresse à tout type d’entreprise, en particulier aux TPE et PME.

La startup compte à ce jour 60 salariés et 500 agents de support en freelance, et revendique plus de 150 clients. « Nous nous sommes concentrés dans un premier temps sur les acteurs de la vente en ligne, avant d’apporter nos compétences dans d’autres verticales comme dans la mobilité ou le tourisme ».

Onepilot ambitionne désormais de développer ses outils et d’étendre ses activités en Allemagne et en Espagne cet été, avant de s’attaquer au reste de l’Europe. « Notre objectif est d’atteindre la rentabilité dans les 24 mois et d’accompagner nos clients à l’international », résume Pierre Latscha.

