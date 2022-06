[Seed] la marketplace des artisans d’art, Meillart, accueille Thibaud Elzière à son capital

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Le marché de la décoration d’intérieur de luxe devrait atteindre les 92,6 milliards USD d’ici 2027. On observe depuis la pandémie une volonté d’investir davantage dans son intérieur avec un besoin de trouver des pièces de mobilier et des objets de décoration plus authentiques et plus éthiques.

À la différence d’autres secteurs, l’artisanat d’art, le design et les manufactures traditionnelles n’ont pas encore pleinement pris le virage du digital.

Marie d’Hoffschmidt et Alfred de Franssu ont créé en 2020 Meillart, une marketplace qui propose plus de 25,000 objets d’exceptions à la vente. La jeune société accueille Thibaud Elzière à son capital pour accélèrer son développement.

Pour en parler, Nous recevons aujourd’hui Marie d’Hoffschmidt