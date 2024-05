[SERIE A] ONESTOCK lève 72 millions d’euros pour accélérer son développement international

Avec notre partenaire SEISMIC, ne cessez jamais d'améliorer vos interactions clients

Fondée en 2010 à Toulouse, par Romulus Grigoras et Benoit Baccot, ONESTOCK (https://www.onestock-retail.com) est née de la volonté d’apporter des solutions aux retailers et marques pour gérer leurs stocks et améliorer leurs processus de traitement et de livraison des commandes dans un environnement de commerce omnicanal de plus en plus complexe.

Grâce à une plateforme cloud-native, OneStock permet une gestion des commandes avec une visibilité accrue et une expérience client améliorée, offrant ainsi une promesse de flexibilité : « acheter n’importe où, livrer n’importe où, retourner n’importe où ».

Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Pour en savoir plus, cliquez ici

La solution OMS de OneStock a pour objectif d’optimiser les parcours clients tout en augmentant les performances commerciales des entreprises. Elle permet une vision unifiée des stocks, réduit les coûts d’expédition, et améliore l’empreinte carbone des retailers. OneStock a su convaincre plus de 100 marques internationales, telles que Yves Rocher, WHSmith, Intersport, et ManoMano, opérant dans divers secteurs allant du luxe à l’automobile. Pour asseoir son développement, ONESTOCK a mis en place des partenariats stratégies, la startup est certifiée par la MACH Alliance et partenaire Gold d’Adobe, OneStock est également le premier OMS officiellement intégré à Shopify.

Développée sous fonds propres, ONESTOCK a fait entrer en minoritaire SILVERFLEET CAPITAL lors d’une opération dont le montant n’avait pas été dévoilé. La société fait aujourd’hui un nouveau tour de table d’un montant de 72 millions d’euros auprès de SUMMIT PARTNERS, un investisseur du capital croissance, afin d’accélérer le développement international, notamment aux Etats Unis de la société.