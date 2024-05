Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

VivaTech : L’IA en tête d’affiche avec Sam Altman pressenti et séquence en amont à l’Élysée

La grand-messe du numérique VivaTech qui se déroule du 22 au 25 mai à Paris Porte de Versailles s’apprête à accueillir les géants mondiaux de l’IA avec la présence de grands noms dont Arthur Mensch (dirigeant de Mistral), Dario Amodei (cofondateur et PDG d’Anthropic) et les grands noms incontournables qui suivent. Selon nos informations, Sam Altman (cofondateur et directeur général) y ferait une intervention et s’avérerait la tête d’affiche de cette édition. Le président Emmanuel Macron consacrera plus d’un jour à l’IA. Il participera à un sommet sur l’IA et réunira les acteurs clés du secteur à l’Élysée, avant de se rendre au salon VivaTech mercredi après-midi. L’objectif est de positionner Paris comme une référence mondiale en matière d’IA. Des personnalités telles qu’Eric Schmidt, ancien PDG de Google, et Yann Le Cun, vice-président de Meta, seront présentes. Macron annoncera également des initiatives pour renforcer la position de la France dans ce domaine, en accord avec les recommandations du comité de l’IA générative, parmi lesquelles un présumé vaste plan de sensibilisation à l’Intelligence Artificielle.

Cartes IGN : Nouvelle application mobile cartographique souveraine

L’IGN vient de lancer l’application mobile Cartes IGN. Cette initiative gratuite propose aux citoyens une carto du territoire français, mettant en lumière sa diversité et ses évolutions. Contrairement aux géants du numérique, Cartes IGN dévoile les 90% du territoire souvent rendu, permettant par exemple de connaître le type de culture d’un champ ou les essences d’une forêt. Par opposition aux représentations de Google Maps et d’Apple Plans (basées sur une approche commerciale), l’appli offre une vision plus complète et détaillée du territoire français. Avec des fonctionnalités telles que l’exploration historique, la comparaison de vues aériennes, et la possibilité de signaler des anomalies, Cartes IGN se veut comme une alternative informative et participative. Cette application remplace désormais Géoportail, offrant aux utilisateurs une expérience enrichie et une meilleure compréhension de leur environnement.

Assurances Tech : Indexia joue sa survie au tribunal de commerce

L’empire Indexia se retrouve sous les projecteurs judiciaires, avec des accusations de pratiques commerciales trompeuses et des clients mécontents attaquant le groupe en justice. Mercredi, le tribunal de commerce de Paris examinera les requêtes en liquidation judiciaire pour 4 sociétés : la holding Indexia Group, Indexia Développement, Hubside et Hubside Recycle (création de sites internet, reconditionnement de produits multimédia, magasins Hubside Stores) avec une décision connue en début d’après-midi. Ces décisions pourraient sceller le destin de l’entreprise après la liquidation de sa filiale historique, la SFAM. Les enjeux sont considérables, avec une dette s’élevant à plus de 14,3 millions d’EUR et des poursuites judiciaires pour pratiques commerciales trompeuses. Malgré une décennie de succès, Indexia est aujourd’hui confrontée à une crise majeure, avec des conséquences potentielles pour ses milliers de clients et plus de 800 employés.

Maven : un nouveau réseau social qui élimine les abonnés – et espère réduire le stress

Des experts en santé mentale, des régulateurs et de nombreux internautes eux-mêmes ont dénoncé les dommages que les réseaux sociaux peuvent causer à la santé mentale. Doivent-ils nous addict, nous enflammer et nous déprimer ? Un nouveau réseau social appelé MAVEN espère offrir une alternative plus saine, inspirée par le travail Kenneth Stanley, chercheur en IA. La plateforme délaisse les likes et les abonnés au profit de laisser le hasard jouer un rôle plus important dans ce qui apparaît dans les fils d’actualité des utilisateurs à partir d’un choix de thèmes. L’investisseur principal de Maven est le cofondateur de Twitter et ancien PDG Ev Williams, qui a également fondé Medium. D’autres investisseurs incluent le PDG d’OpenAI, Sam Altman contribue aussi au financement de l’app. Maven est construit autour d’un concept appelé « l’ouverture », développé par Kenneth Stanley, l’un des 3 cofondateurs de la startup. La plateforme est disponible sur iOS et Android, ainsi qu’en version web.

L’UE menace de sanctionner Microsoft pour désinformation liée à l’IA

La Commission européenne a averti Bing, filiale de Microsoft, de possibles sanctions financières pour non-réponse à ses demandes d’informations concernant les risques de désinformation liés à l’intelligence artificielle du moteur de recherche. Ces demandes ont été formulées dans le cadre de la lutte contre la manipulation de l’opinion à l’approche des élections européennes de juin. La Commission avait précédemment demandé des explications sur les fonctions d’IA générative de Bing, soupçonnées de propager de fausses réponses et des médias synthétiques pouvant tromper les utilisateurs. Microsoft dispose désormais jusqu’au 27 mai pour fournir les informations requises, faute de quoi des amendes pouvant aller jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires mondial pourraient être imposées.

+ EN BREF

Google a décidé de payer des dommages préventivement au gouvernement américain, une mesure inhabituelle visant à éviter un procès avec jury dans le cadre du procès antitrust intenté par le Département de la Justice (DOJ). Dans le monde de la TV en ligne, les vieilles astuces sont à la mode. Les plateformes de streaming remettent au goût du jour les bonnes vieilles pratiques comme les publicités, les offres groupées et les événements en direct. De plus en plus de services proposent des abonnements avec des publicités, tandis que des offres groupées émergent, comme celle de Disney et Warner Bros, Discovery. Tout cela dans le but de retenir les abonnés et de « soulager » les consommateurs de la montée des prix des abonnements. Parallèlement, les plateformes mettent les bouchées doubles sur la publicité, en offrant de nouveaux formats et des technologies avancées pour attirer les annonceurs. Enfin, les événements en direct deviennent un élément incontournable, avec une programmation sportive et comique de plus en plus riche en live. La collaboration entre Microsoft et Mistral AI évite une enquête antitrust au Royaume-Uni, la CMA ayant déterminé que Microsoft n’a pas la capacité d' »influencer matériellement » la politique commerciale de Mistral. VSCO, l’application de retouche photo et de partage, affirme avoir atteint la rentabilité. Avec une base d’utilisateurs de 200 millions dans le monde, elle compte également 160 000 abonnés à son produit Pro, proposé à 59,99 $ par an. Meta travaille sur une fonctionnalité Instagram appelée Peek, permettant aux utilisateurs de publier des photos non retouchées et authentiques, visibles une seule fois. L’accord de confidentialité d’OpenAI inclut un engagement à vie de non-dénigrement. Ceux qui ne signent pas cet accord perdent tous leurs droits en capital acquis. Sam Altman se dit embarrassé par une clause dans les documents de sortie d’OpenAI prévoyant l’annulation des actions acquises, et précise qu’OpenAI n’a jamais exercé cette clause. Apple limite le développement et les tests des moteurs de navigateurs tiers aux dispositifs physiquement situés dans l’UE, obligeant les fabricants à disposer de personnel dans cette région.



L'armée recrute ses futurs cybercombattants D'ici 2030, l'armée française prévoit de recruter 1 000 cybercombattants pour renforcer sa protection contre les attaques informatiques, une politique marquée par du défensif, de l'offensif et de l'influence. Actuellement dotée de 4 000 spécialistes, l'armée participe à des événements comme le Breizh CTF (8e édition de cet évènement qui réunit 600 hackers devant trouver des failles informatiques) pour attirer les talents. À Frenchweb.fr, ce vendredi lors d'une rencontre à Rennes Métropole, le Colonel Nicolas Pierson, Commandant du Groupement de la cyberdéfense des armées (GCA) du Comcyber, basé près de Rennes, a souligné que ses équipes sont principalement composées d'ingénieurs. Face à la montée des cyberattaques, notamment dans le contexte des conflits dans l'est de l'Europe et au Moyen-Orient, l'armée met en avant l'engagement concret et une politique salariale attractive pour rivaliser avec le secteur privé. Innovation Cyber à Ready For IT : Les ateliers anti-stress pour RSSI et DSI Très remarqué aux rencontres d'affaires READY FOR IT (transition et sécurité numériques pour les PME, ETI et collectivités) la semaine dernière à Monaco, le grand succès des 2 ateliers Coaching décideurs IT « Inspirez, Expirez » sur la charge mentale qui a permis aux professionnels d'échanger sur leur vécu du stress, de l'énergie et la gestion du temps avec leurs équipes… Et de trouver des clés pour réfléchir et prendre du recul pour les métiers de RSSI /DSI soumis à des pressions de toute part (avec des questions liées directement à la cybersécurité). Stephan Guidarini, vice-président du Club Informatique Provence Méditerranée a coanimé cette session avec Julien Villecroze, DSI du groupe Stelliant, acteur majeur français de services à l'assurance ; une session d'écoute et de conseils pratiques très utile, appréciée de tous. Les modèles de langage vocal exposés à des attaques audio malveillantes Une nouvelle étude des chercheurs d'Amazon Web Services révèlent des failles de sécurité majeures dans les modèles de langage vocal, capables de comprendre et répondre à la parole. L'étude, intitulée « SpeechGuard: Exploring the Adversarial Robustness of Multimodal Large Language Models, » démontre comment ces systèmes peuvent être manipulés pour produire des réponses nuisibles par des attaques audio sophistiquées. Malgré des contrôles de sécurité intégrés, les modèles de langage vocal restent vulnérables aux « attaques adverses » — des perturbations subtiles de l'entrée audio, imperceptibles pour les humains, mais altérant complètement le comportement du modèle. Les chercheurs ont proposé des contre-mesures pour Google Assistant, Alexa et Siri comme l'ajout de bruit aléatoire à l'entrée audio, réduisant significativement le taux de succès des attaques, tout en soulignant la nécessité de continuer à investir dans la robustesse de ces systèmes pour prévenir les usages malveillants à grande échelle.

Les entreprises françaises accélèrent leurs dépenses IT pour l'IA Selon une étude de Couchbase, les investissements dans la modernisation IT augmenteront de 27 % en 2024. En France, 63 % des entreprises craignent que sans apports, leur gestion des données soit insuffisante pour l'IA générative. Elles prévoient de dépenser en moyenne 33 millions d'EUR, dont un tiers pour l'IA, visant à améliorer efficacité et productivité. Toutefois, la dépendance aux anciennes technologies coûte en moyenne 3,6 millions d'EUR par an. Enfin, 66 % des entreprises françaises estiment que l'adoption rapide de l'IA s'est faite sans maîtrise adéquate, souvent au détriment de la sécurité.

DK, la plateforme spécialisée dans la mesure et le pilotage carbone des médias, a annoncé une première levée de fonds de 1,2 million d’euros auprès de business angels. Fondée en 2021, DK a pour mission de réduire l’empreinte environnementale des campagnes publicitaires en offrant une solution permettant de mesurer précisément le poids carbone de chaque média activé. Cette levée de fonds permettra à DK d’accélérer le développement de sa plateforme, notamment par l’intégration de connecteurs et d’une API de calcul, afin de répondre aux exigences du décret de la loi BEGES en vigueur depuis janvier 2023.



LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

La start-up londonienne ZEN EDUCATE, spécialisée dans la mise en relation des écoles et des enseignants via une plateforme en ligne, a récemment levé 37 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de Série B. Ce financement a été mené par Round2 Capital.

Le fournisseur de GPU cloud COREWEAVE a levé 7,5 milliards de dollars de financement par emprunt, deux semaines après avoir levé 1,1 milliard de dollars en fonds propres, valorisant l’entreprise à 19 milliards de dollars. En 2023, CoreWeave avait déjà levé 2,3 milliards de dollars en dette.

ACQUISITION

SQUAD, spécialiste en cybersécurité soutenu par ABENEX, renforce son offre en acquérant Scassi, une société experte en cybersécurité des systèmes critiques. L’achat inclut la filiale espagnole de Scassi, précédemment détenue par Laurent Pelud. Pierre Nicolas, directeur général de Squad, rejoint le capital et le comité de direction de l’entreprise. Scassi, fondée en 2025 et réalisant 7 M EUR de chiffre d’affaires, opère principalement dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense, et de la banque avec des clients tels qu’Airbus et AXA. Cette acquisition, financée par une dette bancaire prénégociée, s’inscrit dans la stratégie de Squad d’atteindre 150 M EUR de chiffre d’affaires d’ici 2026.

DEVOTEAM, spécialiste du conseil en stratégie digitale, Cloud, cybersécurité et IA, a acquis ProCori, un cabinet de conseil ServiceNow basé en Suède. Cette opération renforce la présence de Devoteam N Platform dans la région nordique, permettant de fournir des services ServiceNow à un plus grand nombre de clients.

CYBERARK a annoncé l’acquisition de Venafi, une société spécialisée dans la gestion des identités des machines, pour un montant d’environ 1,54 milliard de dollars. Thoma Bravo avait acquis Venafi en 2020 pour 1,15 milliard de dollars.





Le Parlement adopte des mesures pour l’attractivité économique de la France

Le Parlement a adopté en 1re lecture une proposition de loi visant à accroître l’attractivité de la France pour les entreprises. Le texte, voté par l’Assemblée nationale le 10 avril et par le Sénat mardi soir, doit maintenant être examiné par une commission mixte paritaire. La mesure phare introduit des droits de vote multiples limités à 25 par action pour les sociétés cotées. Les sénateurs ont aussi précisé que les actions à droits de vote multiples seraient valables pour 10 ans, renouvelables une fois. Par ailleurs, la loi inclut des dispositions pour indemniser les détenteurs d’actions en cas d’OPA et introduit le fractionnement des actions pour attirer les petits épargnants.

Montée en puissance des investissements en crypto

Selon PitchBook, les investissements en capital-risque dans les startups crypto ont atteint 2,4 milliards de dollars au 1er trimestre 2024. Cette augmentation de 40,3 % par rapport au trimestre précédent s’explique par les attentes de baisse des taux d’intérêt. Cependant, ces investissements restent bien en deçà des 10 milliards de dollars du 1er trimestre 2022. La régulation américaine des ETF Bitcoin par BlackRock et Fidelity a contribué à la hausse du Bitcoin à 73 803 dollars en mars. Le plus gros investissement a été réalisé par Together AI, qui a levé 106 millions de dollars.

Leviers de succès pour les startups en 2024

Les résultats de l’étude « Quel est leur facteur X ? » par Mazars France identifient des leviers de succès pour les startups en 2024. L’étude, analysant plus de 1700 profils de startups de plus de 100 pays, met en avant la nécessité de se concentrer sur les idées et les projets plutôt que sur le terme « startup ». Elle révèle que 79 % des startups ont levé des fonds durant leurs 5 premières années, avec un montant moyen de 1 million d’EUR. Une levée de fonds ne doit pas être vue comme un but en soi, mais comme un moyen d’atteindre des objectifs précis. Les projets montrent que l’argent seul ne suffit pas : il est également nécessaire de travailler sur la stratégie de marque, l’influence, l’accès à des réseaux de prospects, et l’expertise réglementaire. Trouver le bon partenaire d’investissement implique de chercher des personnes ou des fonds qui comprennent le secteur de l’entreprise, partagent ses valeurs et peuvent offrir une expertise et un réseau pertinents. La qualité d’un projet réside avant tout dans la proposition d’un produit exceptionnel et la capacité à le déployer rapidement. Enfin, l’étude insiste sur la nécessaire capacité des entrepreneurs à concilier revenus et impact positif.

Lancer une startup IA : Les attentes des investisseurs

Le marché de l’IA est en pleine expansion et durablement. Aux États-Unis, 23 209 startups IA sont actuellement recensées, selon Tracxn. Bloomberg Intelligence prévoit que le marché de l’IA générative atteindra 1 3000 milliards de dollars dans les 10 prochaines années. Sheila Gulati, de Tola Capital, indique que les investisseurs recherchent des créateurs de startups résolvant des problèmes concrets et ayant une vision à long terme. Un parcours en IT est un atout, car il permet d’identifier et de résoudre des problèmes pratiques avec l’IA. Peter Wagner, de Wing Venture Capital, prédit que l’IA deviendra une composante omniprésente de la Tech. Enfin, Tara Tan de Strange Ventures conseille aux fondateurs de cibler des utilisateurs spécifiques plutôt que de vouloir toucher tout le monde.





L’ascension de xAI : La vision de Musk pour l’IA

Investir dans xAI, la nouvelle entreprise d’Elon Musk, est une opportunité de s’intégrer dans l’écosystème diversifié des ventures du milliardaire, surnommé la « Muskonomy ». xAI cherche à lever jusqu’à 6 milliards de dollars pour rivaliser avec des leaders comme OpenAI et Anthropic. Selon une présentation de Brookfield Asset Management, l’accès unique de xAI aux données en temps réel de X (anciennement Twitter) pourrait être crucial pour son succès. En plus des données textuelles, xAI pourra exploiter les données vidéo de Tesla et collaborer avec Neuralink pour renforcer son volume de données. Tandis que ses concurrents doivent signer des accords de licence, xAI bénéficie d’un accès intégré à un réseau majeur, renforçant ainsi son avantage compétitif. L’optimisme des investisseurs repose sur la conviction que Musk transformera cette entreprise en une réussite, attirant à la fois grands et petits investisseurs.

Wix accélère avec l’IA

Les actions de WIX ont grimpé de 21,4% après des résultats trimestriels dépassant les attentes, avec un chiffre d’affaires et des réservations solides. La forte adoption de produits comme le module de sites web IA et Wix Studio a été un moteur clé de cette croissance. De plus, la société a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, de réservations et de flux de trésorerie, avec une confiance accrue dans ses perspectives à venir. Depuis le début de l’année, l’action a augmenté de 40,3%, démontrant une dynamique favorable pour les investisseurs optimistes dans la trajectoire de croissance de Wix.

Wall Street parie sur des résultats trimestriels record de Nvidia

Ce mercredi paraîtra le rapport trimestriel de NVIDIA anticipant des performances exceptionnelles alors que le fabricant de puces d’IA se rapproche de ses plus hauts historiques en bourse. Les analystes prévoient un bond de 242% du chiffre d’affaires de Nvidia pour le 1er trimestre, avec des bénéfices nets estimés à 12,83 milliards de dollars, soit une augmentation significative par rapport à l’année précédente. La demande soutenue pour ses processeurs d’IA a cependant mis Nvidia sous pression en raison de contraintes d’approvisionnement, tandis que les restrictions d’exportation vers la Chine ont également suscité des inquiétudes parmi les investisseurs. Malgré ces défis, les perspectives de croissance de Nvidia restent positives, en grande partie grâce à la forte demande dans le secteur de l’IA et aux dépenses croissantes des géants de la Tech dans les centres de données.

OpenAI ajuste ses contrats de départ pour permettre aux employés de partir sans perte d’equity

OPENAI, créateur de ChatGPT, modifie les contrats de départ pour éviter que les anciens employés voient leur participation en actions dans l’entreprise révoquée s’ils critiquent leur ancien employeur. Suite à des révélations de Vox News sur les termes de ce contrat, le PDG de l’entreprise, Sam Altman, a confirmé son existence, mais a souligné que personne n’avait perdu ses actions jusqu’à présent. Cette modification intervient après le départ de deux personnalités clés de l’entreprise, le cofondateur et ancien scientifique en chef Ilya Sutskever et Jan Leike (qui coordonnait l’équipe de recherche sur le super superalignement), sans que les raisons de leur départ ne soient totalement claires.

Honda prévoit d’investir 71,5 milliards d’euros (environ 10 000 milliards de yens) d’ici 2031. 42,9 milliards d’euros seront alloués à la fabrication, notamment pour la construction d’usines de VE et le développement de nouveaux modèles. L’entreprise consacrera également 14,3 milliards d’euros au développement de logiciels et 14,3 milliards d’euros à l’approvisionnement en batteries.

Zoom a publié des prévisions de ventes pour le deuxième trimestre en ligne avec les estimations des analystes, après avoir annoncé une croissance de 3,2 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre, atteignant 1,14 milliard de dollars.

Numéro 2 de la Mission FrenchTech depuis 2018, LOUIS FLEURET rejoint le service de l’Industrie de la Direction générale des entreprises, pour travailler sur le volet réindustrialisation de la France.

JENNIFER HAIE est nommée demand sales director France d’Equativ, société française qui fournit des solutions technologiques de gestion de la publicité en ligne. Sous la direction de Véronique Pican, Managing Director France, elle dirigera et développera la commercialisation des solutions Equativ auprès des agences et annonceurs. Auparavant, Haie a exercé chez VidMob.

NICOLAS VIGIER devient directeur financier de Lemonway, fintech française. Titulaire de masters en informatique et gestion de l’EFREI et en administration d’entreprise de l’université Panthéon-Assas, il commence sa carrière en 2005 chez KPMG. Après des postes clés chez Ingenico Group, Dalenys, et Payplug, il rejoint maintenant Lemonway.

