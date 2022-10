[Série A] Posos lève près de 10 millions d’euros pour sécuriser la prescription de médicaments

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

La MedTech française Posos lève 9,8 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques Cap Horn et Melusine Holding, avec la participation de Sofiouest, la Caisse des dépôts, Captech Santé & Nord France Amorçage et AG2R LA MONDIALE.

Lancé en 2017 par Emmanuel Bilbault et Benjamin Grelié, Posos a mis au point la première intelligence artificielle capable d’analyser une ordonnance et de formuler dynamiquement une recommandation de traitement pour aider les soignants, en se basant sur plus de 200 sources médicales internationales analysées grâce au traitement de langage naturel (NLP). Cette technologie déployée après 3 ans de R&D doit permettre d’éviter les risques médicamenteux.

« Aujourd’hui, le patient moyen a plusieurs maladies et encore plus de médicaments sur son ordonnance, le tout de façon évolutive », explique le Docteur Jean-David Zeitoun, conseiller scientifique de Posos. « Contrairement à d’autres industries, nos systèmes de soins n’ont pas été conçus pour atteindre un niveau de sécurité suffisant dans les prescriptions. Ils sont en train de rattraper leur retard à travers des solutions comme celle de Posos et les médecins sont d’ailleurs très demandeurs. »

Cette levée permettra à la startup de doubler ses effectifs, d’accélérer le déploiement de sa solution dans les hôpitaux et Ehpads dans un premier temps puis auprès des autres professionnels de santé hospitaliers et libéraux dans un second ainsi que de lancer de nouvelles briques produit et développer la solution à l’étranger.