[Série A] Yespark réalise une première levée de 28 millions d’euros auprès de Ring Capital et Founders Future

Face à la suppression des places de stationnement dans les grandes villes, Yespark lève 28 millions d’euros pour déployer des places de stationnement longue durée et des bornes de recharges électriques. Ce premier tour de table a été réalisé auprès de Ring Capital, Sofiouest, Founders Future, la Banque des Territoires et NEoT Green Mobility.

Lancé en 2014 par Thibaut Chary et Charles Pfister, Yespark déploie une plateforme permettant de louer des places de parking via un abonnement. « Avec Yespark, l’utilisateur va pouvoir louer très simplement un parking au mois ou à l’année, à côté de chez lui ou de son lieu de travail », explique Charles Pfister. « Une fois qu’il est abonné, il peut accéder au parking via son smartphone qui fait office de télécommande et essayer le parking, vérifier que la place lui convienne. »

Multiplier les bornes de recharge

Face à l’accélération des véhicules électriques, la startup a déployé des bornes de recharge dans certains de ces parkings. En effet, 67% des Français estiment que la rareté des bornes de recharge constitue le frein principal au développement du véhicule électrique, selon une étude d’OpinionWay. « Le sujet de la mobilité électrique est en plein essor depuis 2 ans. Nous avons constaté que de plus en plus d’utilisateurs voulaient louer une place de parking équipée d’une solution de recharge. Nous équipons aujourd’hui 500 places avec des bornes, l’objectif étant d’en avoir 30 000 d’ici quelques années ».

Yespark, qui revendique 60 000 places de stationnement en gestion, ambitionne d’en générer 200 000 d’ici 2025. La startup déploie également une offre BtoB à destination des entreprises. « Aujourd’hui, 10% de notre chiffre d’affaires est généré en BtoB. L’objectif est d’arriver à 50% d’ici quelques années. »

Retrouvez l’interview complète de Charles Pfister, co-fondateur de Yespark :