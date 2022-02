[Série B] 55 millions de dollars pour PlayPlay, l’outil de création de vidéos

La vidéo s’est imposée ces dernières années comme le format le plus impactant. Présent sur les réseaux sociaux et dans les médias il est aussi prisé par les entreprises qui souhaitent communiquer via ce format. Cependant, il peut être perçu comme compliqué à produire et coûteux. Afin de faciliter la création de vidéos pour des usages professionnels, PlayPlay a développé une solution SaaS permettant de créer facilement du contenu vidéo.

La startup française, qui a récemment ouvert un bureau à New York, lève 55 millions de dollars pour financer ses ambitions. Cette opération est menée par le fonds d’investissement et de Private Equity new-yorkais Insight Partners, avec la participation de Balderton Capital. L’entreprise avait déjà levé 10 millions d’euros en mai 2020 auprès de Balderton Capital.

Devenir autonomes dans la création de contenus

Lancé en 2017 par Thibaut Machet, Clément Moracin et Aurélien Dayres, PlayPlay développe une plateforme qui permet de créer des vidéos, grâce à des templates notamment, sans avoir de connaissance dans le montage de contenus vidéos. L’objectif est de permettre aux utilisateurs d’être autonomes dans la création de contenus. Parmi ses clients, la startup compte notamment L’Oréal, Booking.com, le groupe Fnac-Darty ou encore l’Olympique de Marseille. Autant de sociétés qui utilisent la vidéo pour renforcer leur communication interne, vendre un produit ou encore émettre une annonce de recrutement.

« Nous nous adressons à toutes les personnes ayant besoin de communiquer auprès de leurs audiences. Il peut s’agir de marques, d’entreprises dans divers secteurs, d’organisations ou encore d’institutions publiques », explique Thibaut Machet, CEO de PlayPlay. « Les usages principaux restent les réseaux sociaux et la communication externe, notamment sur LinkedIn ».

De nouvelles fonctionnalités

L’entreprise a connu une croissance importante entre 2020 et 2021 puisqu’elle est passée de 50 à 150 collaborateurs et de 200 à 1 500 clients (dont les deux tiers du CAC 40). Elle a intégré en 2022 le French Tech 120, qui regroupe les jeunes pousses Tech françaises jugées les plus prometteuses, du fait du montant des fonds levés ou de la croissance du chiffre d’affaires. À ce jour, PlayPlay possède des bureaux à Paris et New York mais est utilisée dans plus de 35 pays.

L’entreprise travaille actuellement à l’intégration de nouvelles fonctionnalités et prévoit de recruter 100 nouveaux profils pour les équipes tech, produit, sales et marketing. « Grâce à l’approche innovante de PlayPlay, n’importe qui désormais dans une entreprise peut créer un contenu attrayant et convaincant afin de fidéliser ses audiences, qu’elles soient internes ou externes. Nous avons été impressionnés par la simplicité du produit, la vision claire des fondateurs, mais aussi par la satisfaction client, tant en Europe qu’aux États-Unis », se réjouit Rebecca Liu-Doyle, Managing Director chez Insight Partners.

Retrouvez l’interview de Thibaut Machet, CEO et co-fondateur de PlayPlay :