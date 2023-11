Décès de Grégoire LASSALLE (ALLOCINE) / HUBSPOT s’offre CLEARBIT / Intelligence artificielle : semaine mondiale des bonnes intentions

C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès de Gregoire LASSALLE, qui après en avoir été le directeur commercial avait repris ALLOCINE. Toutes nos pensées accompagnent sa famille et ses proches.

Intelligence artificielle : semaine mondiale des bonnes intentions

La semaine est particulièrement fournie en matière d’actualité sur l’intelligence artificielle. Au cœur des discussions des dirigeants politiques de pays du G7 avec, dans l’ombre, les principaux acteurs privés du secteur et experts, les questions d’éthique et de régulation sont animées jusqu’à ce vendredi pour le 1er Sommet mondial sur la Sécurité de l’intelligence artificielle, organisé par les autorités britanniques à Bletchley Park, au nord de Londres. C’est l’intelligence artificielle générative qui domine les discussions à pas feutrés.

Onze mois après l’émergence de ChatGPT, les pays du G7 du monde, à savoir l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni, ainsi que l’Union européenne, ont signé un code de conduite pour l’intelligence artificielle (IA). Ce document, issu du G7 d’Hiroshima en mai 2021, comprend 11 recommandations non contraignantes visant à promouvoir une IA sécurisée, fiable et digne de confiance ; un dossier à consulter ici

Au total, 28 pays (dont la Chine et l’Inde) et l’Union européenne ont signé cette déclaration pour un développement « sûr » de l’IA.

La prochaine édition du sommet sur la sécurité de l’intelligence artificielle (IA) aura lieu à Paris, a annoncé le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire ce mercredi, à l’occasion de l’ouverture au Royaume-Uni du sommet mondial. La date de cette seconde rencontre internationale n’est pas connue.

En France, depuis septembre, le comité stratégique pour l’intelligence artificielle générative coordonné par les services de la Première ministre s’intéresse à ces mêmes enjeux d’éthique et de régulation. Un rapport intermédiaire des premiers travaux avec quelques propositions phares devrait être rendu public en novembre.

En début de semaine, la France participait au groupe de travail-trilatéral avec les ministres de l’économie italien et allemand avec un accord permettant d’établir une régulation tenant compte des acteurs et en particulier des startups et PME afin de réduire les charges et de simplifier les procédures pour les projets qui concernent plusieurs Etats membres de l’Union européenne, favorisant ainsi les coopérations. Ces discussions seront portées également au niveau international lors de la présidence italienne du G7 en 2024.

Mais au-delà de ces bonnes intentions et déclarations, l’Europe reste en retrait pour aider à éclore des champions de l’IA, devant les coûts faramineux et incompressibles des frais de fonctionnement d’inférence, d’entraînement des LLM (grands modèles de langage) dominés par OpenAI/Microsoft, Google, IBM, Google, AWS, Meta, Adobe, Baidu et Huawei sans oublier NVidia et ses GPU (unités de traitement graphique) leaders du calcul IA.

WeWork bientôt à la rue

Le feuilleton a assez duré. WeWork s’apprête à engager une procédure de faillite dès la semaine prochaine, selon le Wall Street Journal, preuve que les tentatives répétées de son plus grand investisseur, SoftBank, pour redresser l’entreprise de coworking ont été vaines.

La société, en grande difficulté financière, n’a pas honoré ses paiements d’intérêts dus le 2 octobre. WeWork a entrepris des discussions pour assainir sa situation matérielle, notamment en se libérant de certains contrats de location de bureaux.

Plus tôt dans l’année, le PDG qui avait dirigé l’entreprise durant plusieurs années a quitté son poste, tout comme le principal directeur indépendant de WeWork. Depuis des années, WeWork peine à s’affranchir des engagements à long terme pris par son fondateur et ex-PDG, Adam Neumann, et cela s’est aggravé avec la pandémie. Un dépôt de bilan de la société entraînerait des milliards de pertes pour SoftBank, le plus grand bailleur de fonds de WeWork. L’entreprise opère plus de 770 bureaux dans 39 pays.

Amazon Web Services à la rescousse des startups de l’IA

AWS lance une nouvelle offre conçue pour faciliter l’accès des développeurs aux GPU (unités de traitement graphique) de Nvidia, qui sont actuellement en pénurie. Cette initiative pourrait représenter une menace pour les nombreuses jeunes entreprises qui se sont lancées dans la location de GPU dans le but de rivaliser avec ce géant du cloud. « Capacity Blocks » permet aux sociétés « d’acquérir de manière prévisible » des GPU, « sans s’engager sur le long terme en termes de capital ». Il consent aux clients de réserver jusqu’à 512 puces Nvidia H100 pour une durée pouvant aller jusqu’à deux semaines.

HubSpot continue d’agrandir sa capacité à capter des données.

HubSpot, spécialiste du Customer Relationship Management (CRM) se porte acquéreur de Clearbit, un fournisseur de données B2B. Clearbit se distingue avec une base de plus de 400 000 utilisateurs et plus de 1 500 clients professionnels. En janvier 2019, Clearbit avait été évalué à 250 millions de dollars.

Harvest à vendre

Harvest, FinTech historique française créée par Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot est éditeur de logiciels et de solutions digitales (Harvest, Fidroit, Feefty, Manymore, Quantalys) destinés aux métiers du patrimoine et de la finance. En très bonne santé financière, le groupe détenu majoritairement par Five Arrows Principal Investment (de Rothschild & Co) souhaite se désengager de Harvest. ArmaPartners a été désigné pour cette cession. Plusieurs fonds européens (dont Cinven, HG Capital, PC Partners et Silverlake) marquent leur intérêt pour l’opération : une cession qui pourrait approcher les 500 millions d’EUR. Harvest compte 420 collaborateurs répartis en France et en Italie, travaille pour plus de 4500 clients et devrait dégager un chiffre d’affaires de 70 millions d’Euros en 2023.

La Poste prend le pouls du e-commerce

L’activité postale constitue un baromètre fidèle de l’état du secteur du e-commerce en France. Le nouveau rapport annuel de l’ARCEP sur les marchés du courrier, du colis et des activités connexes en France pour l’année 2022 indique que le volume de paquets distribués en France et exportés a diminué pour la première fois, de 5 % en 1 an en 2022.

Comme révélateur d’un e-commerce hexagonal en crise, le volume d’exportation de petits colis est en repli de -2,6 % en 2022 par rapport en 2021, avec 86 millions d’objets distribués.

En volumes, l’importation de colis ralentit de 6 % par rapport à l’année précédente avec 353 millions d’objets distribués. Le nombre de petits paquets importés diminue d’un tiers en 2022 dont une part très importante vient d’Asie et principalement de Chine. Ceci est une conséquence directe de la mise en place, au 1er juillet 2021, d’un taux de TVA sur les produits achetés hors Union européenne dont la valeur est inférieure à 22 euros. Auparavant, ces produits en étaient exonérés.

Payer son plein électrique en crypto

L’intégration native du paiement en cryptomonnaie directement depuis des bornes de recharge ouvertes au public ! C’est ce que propose depuis aujourd’hui QoWatt, opérateur français public de stations de recharge accélérée et ultrarapide pour véhicules électriques au cœur des parcs commerciaux, hôtels et centres d’affaires partenaires. Les utilisateurs peuvent effectuer leurs paiements en plusieurs cryptomonnaies, notamment BTC, EGLD, UTK, USDT et DASH ou en monnaie fiduciaire traditionnelle.

Fondée en 2021 par Hugo Manteau, QoWatt est une start-up verte souveraine utilisant l’énergie verte appuyée par la technologie blockchain MultiversX. Fait marquant : en 2022, l’entreprise a réalisé une levée de fonds de 10 millions de dollars sous la forme d’une émission de token, le QWT.

La jeune pousse travaille actuellement au déploiement d’infrastructures de recharge dans une dizaine de nouvelles villes françaises et projette un développement à l’international en 2024 sous le modèle de concession de licence de marque.

ISAMBARD.AI le futur superordinateur anglais

Le Royaume-Uni annonce un investissement majeur dans le domaine de l’intelligence artificielle avec un projet ambitieux baptisé Isambard-AI. Avec une enveloppe de 225 millions de livres sterling (270 millions d’euros), ce superordinateur AI promet d’être 10 fois plus rapide que la machine la plus véloce actuellement en service dans le pays. La réalisation de ce projet a été confiée à l’Université de Bristol.