[Série B] Brigad lève 33 millions d’euros auprès de Balderton Capital

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Face aux difficultés de recrutement dans les secteurs en tension comme la restauration, l’hôtellerie ou le médico-social, Brigad a lancé une solution de mise en relation avec des freelances. L’entreprise française accélère désormais avec une levée de fonds de 33 millions d’euros réalisée auprès de Balderton Capital, qui injecte à lui seul 22 millions d’euros, avec la participation de Wendel Group, Serena Capital et Square Capital qui investissent 6 millions d’euros au total, complétés par 5 millions d’euros en dettes.

Lancé en 2016 par Florent Malbranche et Jean Lebrument, Brigad déploie un algorithme de mise en relation qui permet aux entreprises ayant des besoins ponctuels et urgents de trouver, en quelques minutes, une personne disponible avec un profil correspondant aux attentes et aux besoins de l’établissement, pour des missions de quelques heures à quelques jours. Côté freelances, l’interface leur permet d’organiser leurs différentes missions et de sélectionner les entreprises au sein desquelles ils souhaitent travailler.

« Nous avons voulu réparer les imperfections du marché », explique Florent Malbranche. « Par exemple, il y a dans le secteur de l’hôtellerie-restauration beaucoup de cas de discriminations. Pour pallier cela, ce sont les talents qui choisissent l’entreprise et pas l’inverse ».

L’entreprise a l’ambition de poursuivre sa croissance et d’accélérer sur ses deux marchés : la France et l’Angleterre. « La priorité est de nous concentrer sur nos deux marchés principaux, mais nous préparons également une expansion dans de nouveaux pays ».

Retrouvez l’interview complète de Florent Malbranche, co-fondateur et CEO de Brigad :

Création: 2016 Fonds levés: 33 millions d’euros CEO: Florent Malbranche Valorisation de l’entreprise: NC Nombre de salariés: 150 ARR: NC Actionnaires: Chiffre d’affaires: NC Balderton Capital

Wendel Group

Serena Capital

Square Capital Résultat net: NC