[Série B] Recrutement : Talent.com lève 108 millions d’euros auprès d’Inovia Capital

Lancée en 2011 par trois amis au Canada, la plateforme de recrutement Talent.com (ex-Neuvoo) vient d’atteindre un tournant de son histoire, avec un tour de table de 108 millions d’euros en série B. Cette opération, réalisée auprès d’Inovia Capital, avec la participation de l’investisseur existant la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), en plus des nouveaux investisseurs (Investissement Québec, Climb Ventures, BDC Capital, Fondaction et HarbourVest Partners) porte le financement total de l’entreprise à 135 millions d’euros.

Fondée par le Suisse Maxime Droux et les Québécois Benjamin Philion et Lucas Martinez, la startup déploie une plateforme de mise en relation entre candidats et recruteurs qui entendent réinventer le modèle traditionnel. « Le modèle des sites traditionnels d’emploi veut que, pour afficher une offre d’emploi, vous devez payer. Ce qui est frustrant pour le candidat qui doit chercher sur plusieurs plateformes. Nous avons donc voulu centraliser le maximum d’offres d’emploi qui existent sur Internet », explique Maxime Droux.

Concernant son business model, Talent.com fonctionne « à la performance ». « Nous avons des budgets mensuels pour nos clients, qui ne payent que ce qu’ils consomment. Si nous ne générons pas de volume de candidatures pour un client, il ne paiera rien ».

L’entreprise, qui opère dans 78 pays, ambitionne désormais d’accélérer sur le marché français et mondial et d’y déployer sa marque. « Nous sommes l’un des plus gros acteurs de l’emploi au monde mais peu de gens nous connaissent, car nous avons fait peu d’investissement dans le marketing. Nous voulons nous concentrer sur cet aspect pour solidifier notre présence sur le marché français et mondial », indique Maxime Droux. « Une partie de cet investissement sera également dédiée au produit et à la Tech ».

Retrouvez l’interview complète de Maxime Droux, co-fondateur de Talent.com :