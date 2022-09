[Série C] Prophesee lève 50 millions d’euros auprès du fonds de croissance d’Aramco Ventures

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Le fonds de capital risque de Saudi Aramco investit dans la technologie de vision neuromorphique de la startup française Prophesee via son fonds Prosperity7 Ventures. Sinovation et Xiaomi participent également au tour de table. L’objectif est d’accélérer le déploiement des solutions de vision neuromorphique basées sur l’IA sur les marchés mobile, industriel et grand public.

Lancé en 2014, Prophesee déploie une technologie de vision neuromorphique innovante. Cette nouvelle catégorie de vision permet de réduire considérablement les exigences en matière de puissance, de latence et de traitement des données afin de révéler ce qui était jusqu’à présent invisible pour les capteurs traditionnels basés sur les images. Les capteurs et algorithmes de Prophesee imitent le fonctionnement de l’œil et du cerveau humains pour améliorer considérablement l’efficacité dans des domaines tels que les véhicules autonomes, l’automatisation industrielle, l’IdO, la sécurité et la surveillance, et la réalité virtuelle et augmentée.

« Obtenir le soutien d’un investisseur aussi important que Prosperity7 ventures qui a une vision à long terme et une compréhension des exigences pour réussir un investissement dans les semi-conducteurs de deep tech est un atout majeur », commente Luca Verre, co-fondateur et PDG de Prophesee. « Leur soutien témoigne des progrès réalisés et du potentiel à venir pour Prophesee. Nous apprécions la rigueur dont ils ont fait preuve dans l’évaluation de notre technologie et de notre modèle économique. Nous sommes convaincus que leur engagement dans une relation à long terme sera mutuellement bénéfique ».