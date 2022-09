[Serie B] La foodtech Notsodark lève 80 millions d’euros auprès de Kharis Capital, Verlinvest et Convivialité Ventures.

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

L’ex confondateur de Stuart, Clement Benoit et son associé Alexandre Haggai ont rapidement compris les limites posées par l’activité de dark kitchen, notamment en terme de couts d’investissement particulièrement élevés pour des marques non installées.

Au bout d’un an d’exploitation d’une dizaine de sites ils ont décidé d’un pivot radical mi 2021 pour proposer aux restaurateurs de développer leurs chiffres d’affaires en produisant les plats de leurs marques virtuelles:

Walida, Como Kitchen, Gaia, Coquillettes Oui-Maman, V-Tacos, Pidz ou encore Végédal, vous pouvez les retrouver ainsi sur les plateformes de livraison à l’instar d’UberEats ou Deliveroo. Elles ciblent bien entendu une clientèle qui fait appel régulièrement à la livraison à domicile.

Coté restaurateurs, ces marques virtuelles proposent des recettes faciles à assembler, et adaptées à la livraison. Not So Dark développe le marketing produit, communication, le sourcing produit, fournit et livre les restaurateurs à partir de son centre logistique. Son offre est déployable en moins de 15 jours et permet aux restaurateurs de doper leurs chiffres d’affaires à moindre coût, l’accès aux services de Not So Dark est proposé sous forme d’abonnement mensuel d’un montant de 299 euros. La startup promet sur son site un chiffre d’affaires additionnel allant de 15 000 euros à 50 000 euros mensuels. L’intégration de l’offre NotSoDark est invisible pour le client habituel du restaurateur qui continue son activité historique.

La startup annonce un nouveau tour de table auprès de son investisseur historique Kharis Capital et de nouveaux partenaires que sont Verlinvest et Convivialité Ventures, d’un montant de 80 millions d’euros.