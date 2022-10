[Série C] Shippeo lève 40 millions d’euros auprès de Battery Ventures et Partech

Shippeo lève 40 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques Battery Ventures, Partech, NGP Capital, ETF Partners, Bpifrance Digital Venture et SAP.io, et de nouveaux investisseurs stratégiques comme LFX Venture Partners, basé à Hong Kong et Yamaha Motor Ventures, basé au Japon. Ce financement porte l’investissement total dans l’entreprise à 110 millions d’euros.

Fondée par Lucien Besse, Brice Hua, Jean-Bastien Dussart, David Barré, Thibaut Morlot et Pierre Khoury, la startup française a mis sur orbite un service de gestion des envois. La solution permet aux chargeurs, transporteurs et chauffeurs d’échanger en temps réel des informations sur le suivi des livraisons de marchandises. Pour rendre la chaîne logistique plus fluide, la plateforme est connectée à plus de 700 sources de données (TMS, ERP, informatiques embarquées, systèmes électroniques…) via une API qui permet ainsi d’avoir une vue d’ensemble sur l’ensemble de la supply chain. Shippeo revendique plus de 150 clients, dont Coca-Cola HBC, Renault, AkzoNobel, Philip Morris International et Jaguar Land Rover.

« En dépit de l’instabilité macroéconomique dans laquelle nous nous trouvons, chacun de nos investisseurs historiques a voulu contribuer à ce tour de table. C’est un témoignage fort de la confiance qu’ils accordent à notre projet », commente Pierre Khoury, Président de Shippeo. « De nouveaux investisseurs nous ont également rejoints faisant de cette levée de fonds la plus importante de son secteur en Europe. Cette dernière nous fournit les moyens de nos ambitions, qu’il s’agisse de nos projets de développement en Amérique du Nord ou en Asie Pacifique. »